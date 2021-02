Emtek RTX 3090 - pokazano kolejny wariant karty GeForce

Południowokoreański producent zaprezentował autorski wariant karty graficznej RTX 3090. Na czym polega zmiana w stosunku do oryginału?

Nie jest żadną nowością, że Nvidia współpracuje z licznymi partnerami, którzy na bazie jej kart graficznych wykonują swoje warianty. Dotyczy to zarówno tańszych podzespołów, jak i flagowców typu model RTX 3090. Jednym z takich partnerów jest Emtek, którego rozwiązania stosowane są przez inne marki, jak Palit. Najnowszy autorski design to GeForce RTX 3090 Blower Edition, a największą różnicą w stosunku od oryginału jest zasilanie. Blower wykonany został na bazie karty referencyjnej z 8-pinowymi złączami zasilania. To właśnie te złącza zostały zmienione - obrócono je o 90 stopni i usunięto z głównej płyty. Trochę to dziwna praktyka - Nvidia oferuje 12-pinowe kable zasilania, które nie wymagają wprowadzania zmian w samej strukturze karty. Nie skorzystano z nich jednak w tym przypadku.

W specyfikacji nie widzimy wielkich zmian. Karta GeForce RTX 3090 Blower Edition ma szynę pamięci 384 bit, obsługuje do 24GB G6X, złącze PCI-Express 4.0 x16, a procesor graficzny to GA102-300 (GA102). Standardowa częstotliwość taktowania wynosi 1395 MHz, a w trybie boost 2437 MHz. Nie ogłoszono jeszcze, kiedy karta Emtek znajdzie się na rynku, ani w jakiej cenie.

Źródło: Videocardz