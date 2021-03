Emtek prezentuje najsłodszą kartę RTX 3060 na rynku

Czy karta graficzna może kojarzyć się ze słodkościami? Południowokoreański Emtek udowadnia, że jak najbardziej i zapowiada słodki wariant RTX 3060.

Autorski wariant karty GeForce 3060, stworzony przez Emtek, nazywa się GeForce RTX 30 MIRACLE. Linia MIRACLE nie będzie ograniczać się tylko do edycji RTX 3060, ale obejmie również inne kart z rodziny - zapewne RTX 3070 i 3080. Co odróżnia je od konkurencji, to "słodki" motyw, czyli chłodzenie w kształcie plastra miodu. Trzeba przyznać, że na zdjęciu wygląda to całkiem przyjemnie. Niestety, póki co jest to jedyne pokazane światu.

Jeśli chodzi o specyfikację, mamy tu referencyjne taktowanie 1320/1770 MHz i 170 W TDP. Karta ma dwa 8-pinowe wejścia zasilania i trzy porty DisplayPort oraz jedno wyjście HDMI. Jednostką centralną jest procesor GA106, mający 3584 rdzeni CUDA. Na pokładzie znalazło się miejsce na 12 GB pamięci GDDR6. Informację o cenie powinniśmy poznać za tydzień, wówczas też spodziewamy się dowiedzieć o dacie premiery.

Pozostaje tylko mieć nadzieję, że karta podczas pracy nie będzie zbytnio brzęczeć.

