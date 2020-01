Endless Space 2, Arma 3 i inne gry za darmo przez weekend

Steam chyba pozazdrościł Epic Games, ponieważ przygotował dla graczy aż pięć tytułów, w które można pograć za darmo przez weekend. Zobacz, które warto wypróbować!

Pięć tytułów, pięć różnych gatunków - na pewno każdy znajdzie tu coś dla siebie. A jakie to tytuły? Po kolei:

Arma 3 - realistyczny symulator współczesnego pola walki. Możliwości? Najlepiej oddaje je opis na stronie Steam: "ponad 20 pojazdów, 40 rodzajów uzbrojenia, tryb dla jednego i wielu graczy oraz nieograniczone możliwości tworzenia własnych treści". Możesz walczyć pieszo, jechać wozem bojowym lub zasiadać za sterami pojazdu powietrznego - Twój wybór! Gra dostępna za darmo do 19 stycznia.

Endless Space 2 - pozycja określona jako "strategiczna opera kosmiczna w tajemniczym wszechświecie". Miłośnicy gier strategicznych 4X w klimatach science-fiction z pewnością będą zachwyceni. Produkcja ta ma potężny rozmach, daje do dyzpozycji dziesiątki opcji związanych z zarządzaniem, a także... kosmos do eksploracji. Tytuł ten zyskał świetne noty recenzentów oraz uznanie graczy na całym świecie. Można bawić się za darmo do poniedziałku.

Endless Legend - tu można napisać to samo, co powyżej, z jedną - jakże istotną - różnicą. Otóż mamy tu klimat fantasy, a obok nauki rozwijamy magię. Dla wielu graczy zaletą jest walka taktyczna, pozwalająca na sprytne manewry na polu walki, ponadto co pewien czas pojawia się pewna katastrofa żywiołowa, która dotyka wszystkich. Jaka? Możesz przekonać się o tym za darmo przez dwa kolejne dni.

BANNERMEN - dla odmiany RTS, stawiający zarówno na kierowanie pojedynczymi jednostkami, jak i kontrolowaniem mapy. Producent przyrównuje złożoność zabawy do... szachów. Czy ma rację? Możesz przekonać się do poniedziałku. Gra zawiera zarówno kampanię solową, jak i pojedyncze bitwy.

Dungeon of the Endless - powracamy do science-fiction. Połączenie tower defence i gry typu roguelike? Czemu nie! Tym bardziej, że rozgrywa się w uniwersum obydwu wymienionych gier Endless! Za rozgrywka stoi fabuła, którą warto poznać - jest to możliwe przez trzy kolejne dni.