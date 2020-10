Endomondo przestanie istnieć z końcem roku. Gdzie i jak przenieść dane?

Endomondo to jedna z najpopularniejszych aplikacji dla osób aktywnych. Niestety, jak poinformowali właśnie jej właściciele - wraz z końcem roku przestanie ona istnieć.

To już koniec Endomondo

Jeśli korzystacie z aplikacji Endomondo, to nie mamy dla was najlepszych wiadomości. Właściciel marki - firma Under Armour, poinformowała, że wraz z końcem roku zamierza wyłączyć aplikację. Oznacza to, że nie będzie ona dostępna na żadnym urządzeniu mobilnym, a wszystkie nasze dane przepadną. Co więcej, przedstawiciele UD zdecydowali się również na sprzedaż MyFitnessPal za 345 milionów dolarów. Niestety, nabywcy nie ujawniono.

Endomondo - jak skopiować i zachować swoje dane?

Endomondo przestanie działać dokładnie 31 grudnia tego roku. Jeśli chcecie zachować swoje dane, to musicie je pobrać najpóźniej do tego dnia. Jak to zrobić? Dokładny poradnik, ze szczegółowymi informacjami znajdziecie tutaj.

Choć Under Armour radzi, aby przenieść swoje dane do MapMyRun (iOS, Android), to nic nie stoi na przeszkodzie, aby swoje pliki wytransferować do Stravy czy Google Fit.

Jak przejść z Endomondo do MapMyRun, producent skrupulatnie tłumaczy w oficjalnym poradniku. Pamiętajcie jednak, że w przypadku przesiadki na MapMyRun, nie będziecie mogli przenieść takich informacji jak:

najlepszych wyników osobistych

planów treningowych

informacji profilowych i ustawień konta

listy znajomych

postów, komentarzy i zdjęć z sekcji Aktywność

wyzwań

celów

Na przejście do MapMyRun będziecie mieli czas do 31 marca 2021 roku.

Koniec Endomondo może być dla wielu sporym zaskoczeniem. Warto przypomnieć, że niespełna pięć lat temu Under Armour zapłacił za prawo własności do aplikacji 85 milionów dolarów. Jak widać amerykański producent nie potrafił wykorzystać potencjału Endomondo.

