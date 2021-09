Enola Holmes 2 - przecieki, plotki, oficjalne informacje [Aktualizacja 27.09.2021]

"Enola Holmes" to amerykański serial wyprodukowany przez Netflixa. Po premierze pierwszego sezonu produkcja osiągnęła ogromną popularność, a tytułowa główna bohaterka przysporzyła sobie wielu fanów na całym świecie. Dla fanów było jasne, że kontynuacja serialu to tylko kwestia czasu. Jak widać, mieli rację, bo oto dziś na oficjalnych mediach społecznościowych Netflixa pojawiła się informacja, że drugi sezon jest w trakcie powstawania, a plan zdjęciowy zacznie się w najbliższych miesiącach.

