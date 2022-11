Enola Holmes 2 – przygody detektywki już na Netfliksie. Kryminalna zagadka w wiktoriańskim Londynie

Szukacie towarzystwa na weekendowy wieczór? Spędźcie go z Enolą Holmes, jej rodziną i przyjaciółmi – kryminalne zagadki, spektakularne pościgi i emocjonujące bijatyki dostaniecie w pakiecie. Wszystko oczywiście w wiktoriańskim anturażu.

Enola Holmes, czyli młodsza siostra Sherlocka

Enola to bohaterka serii książek dla dzieci autorstwa Nancy Springer. Jest młodszą siostrą słynnego detektywa Sherlocka i trochę tajemniczego Mycrofta. Nastoletnia detektywka to autorski pomysł pisarki – sir Artur Conan Doyle, autor kryminałów o Sherlocku, nie stworzył tej postaci.

Powieści Springer utrzymane są w lekkim tonie i panuje w nich klimat delikatnego pastiszu. Pisarka zapożycza postaci z klasycznych książek Conan Doyle'a, ale przetwarza je na swój sposób. Jak sama twierdzi, tworząc postać Enoli, korzystała z własnych doświadczeń – sama posiada bowiem dwóch dużo starszych braci i ekscentryczną matkę, malarkę, a jako nastolatka była uważana za chłopczycę.

fot. Netflix

W sumie pojawiło się 7 książek opowiadających o przygodach Enoli:

Sprawa zaginionego markiza Sprawa leworęcznej lady Sprawa złowieszczych bukietów Sprawa osobliwego wachlarza Sprawa szyfru na krynolinie Sprawa tajemniczego zniknięcia Enola Holmes and the Black Barouche

Enola i przyjaciele

W obu filmach o Enoli fani książek Conan Doyle'a odnajdą znajome postaci, jednak w nieco innym wydaniu. Pojawiają się również nowe twarze – na swojej drodze nastoletnia detektywka spotyka zarówno arystokratów i mieszczan, jak i robotników i rewolucjonistki. Jeśli chcecie lepiej poznać bohaterów Enoli Holmes 2, koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii.

Głównie bohaterowie filmu Enola Holmes 2 ( ) × Enola Holmes Enola Holmes Aktorka: Millie Bobbie Brown Najmłodsza przedstawicielka familii Holmesów, siostra Sherlocka i Mycrofta. Jest przebojowa i nieco ekscentryczna, podobnie jak jej matka, Eudoria. Po sukcesie z pierwszej części filmu Enola postanawia założyć własną agencję detektywistyczną i udowodnić Sherlockowi, że nie jest jedynym detektywem-geniuszem w rodzinie. fot. Netflix Sherlock Holmes Sherlock Holmes Aktor: Henry Cavill Słynny genialny detektyw, który ma za sobą niejedno błyskotliwe śledztwo. Jest pewny siebie, introwertyczny i trochę zarozumiały. Nie dowierza, że Enola może prowadzić własne śledztwa i uważa młodszą siostrę za kopalnię problemów. fot. Netflix Eudoria Holmes Eudoria Holmes Aktorka: Helena Bonham Carter Matka Mycrofta, Sherlocka i Enoli. Jest pewną siebie, energiczną i inteligentną kobietą, zaangażowaną w ruch sufrażystek. Działalność rewolucyjną prowadzi zarówno w domu, jak i poza nim: pragnie przeforsować zmiany społeczne i zachęca Enolę do kroczenia własną drogą. fot. Netflix. Wicehrabia Tewkesbury Wicehrabia Tewkesbury Aktor: Louis Partridge Młody, przystojny lord, którego Enola poznaje w pierwszym filmie. Jest postępowy i ma duży wpływ na przeforsowanie w Parlamencie reform, które stoją w centrum fabuły Enoli Holmes. Między Tewkesburym a dziewczyną nawiązuje się uczucie. fot. Netflix Edith Edith Aktorka: Susan Wokoma Oficjalnie: właścicielka symnpatycznej herbaciarni. Nieoficjalnie: trenerka sztuk walk, nauczająca kobiety samoobrony. Jest bystra, silna i zdeterminowana, by wprowadzić zmiany w angielskim społeczeństwie. fot. Netflix Lestrade Lestrade Aktor: Adeel Akhtar Detektyw ze Scotland Yardu. Jest praworządny i oddany swojej pracy, ale zdecydowanie nie tak lotny, jak rodzina Holmesów. fot. Netflix Nadinspektor Grail Nadinspektor Grail Aktor: David Thewlis Antypatyczny, zgryźliwy policjant niedarzący rodziny Holmesów zbytnią sympatią. Szczególnie nie przepada za Sherlockiem. fot. Netflix Mira Troy Mira Troy Aktorka: Sharon Duncan-Brewster Osobista sekretarka lorda McIntyre. Inteligentna kobieta, pozostająca jednak w cieniu swego pracodawcy. Chętni dzieli się swoim doświadczeniem z Enolą. fot. Netflix Bessie i Mae Bessie i Mae Aktorki: Serrana Su-Ling Bliss, Abbie Hern Bessie to mała dziewczynka, która prosi Enolę o odszukanie starszej siostry, Sarah. Jest pierwszą klientką detektywki. Mae to z kolei przyjaciół Sarah – pewna siebie dziewczyna, która umie walczyć o swoje. Obie bohaterki pracują w fabryce zapałek. fot. Netflix

Enola Holmes 2 – warto obejrzeć?

Pierwsza część Enoli Holmes spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem, decyzja Netfliksa o stworzeniu części drugiej nie była więc zaskoczeniem – zwłaszcza, że materiału książkowego jest pod dostatkiem. Czy jednak twórcy w drugiej części stanęli na wysokości zadania? Czy warto zabierać się za oglądanie przygód nastoletniej detektywki?

Na początku warto podkreślić, że książki o Enoli Holmes zostały stworzone dla młodszych czytelników i czytelniczek. Netflix w swoich ekranizacjach poszedł podobną drogą – filmy z Millie Bobbie Brown są o wiele lżejsze w tonie od słynnego Sherlocka z Benedictem Cumberbatchem czy nawet superprodukcji z Robertem Downey Juniorem. O klasycznych adaptacjach nie ma nawet co wspominać. Enola jest z założenia lekka, zabawna i nieco kampowa.

W drugiej części serii, Enola próbuje sił jako samodzielna detektywka. Idzie jej opornie, bo ani jej płeć, ani wiek, nie budzą zaufania potencjalnych klientów. Jedyną klientką zostaje Bessie, poszukująca przybranej siostry, która zaginęła w tajemniczych okolicznościach. Enola z entuzjazmem rozpoczyna śledztwo, które każe jej się zagłębić w tkankę miasta. Wraz z dziewczyną widzowie mają okazję odwiedzić londyńską dzielnicę nędzy i fabrykę zapałek, a także zajrzeć do luksusowej rezydencji i popularnego kabaretu. Bo choć Enola to rozrywka lekka i przyjemna, twórcy przemycają w niej wątki historyczne i społeczne, takie jak działalność sufrażystek czy strajki robotnicze. Czynią to zresztą całkiem zręcznie, do fikcyjnej fabuły wplatając prawdziwe postaci.

Kryminalna zagadka nie jest może najwyższych lotów, ale w miarę zdaje egzamin, jeśli tylko nie zapominamy, że film jest skierowany do młodych widzów. Millie Bobby Brown gładko sunie przez film, sprawiając, że Enola to postać, którą łatwo polubić. Miło ogląda się jej potyczki ze starszym bratem Sherlockiem, w którego wciela się kędzierzawy Henry Cavill. Równie udany jest jej duet z uroczym miłośnikiem roślin, lordem Tewkesburym.

Choć Enoli Holmes 2 sporo brakuje do kryminału z prawdziwego zdarzenia (to raczej wesoła przygodówka), a fabuła łapie niekiedy zadyszkę, trzeba przyznać, że Netflix ma na tę serię całkiem sympatyczny pomysł. Łamanie czwartej ściany, delikatny pastisz, wplatanie do montażu animacji, wycinków z gazet i rysunków zdradzają zdrowy dystans twórców do całej opowieści. Wiktoriański Londyn przepuszczony przez popkulturowy filtr prezentuje się ciekawie, zwłaszcza, że twórcy nie boją się ukazać brzydszych stron ówczesnej rzeczywistości.

