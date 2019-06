Enter the Gungeon - kolejna darmowa pozycja w Epic Games Store

Do 20 czerwca możesz wejść w posiadanie "Enter the Gungeon". Tak - "Gungeon". To nie literówka.

Enter the Gungeon to połączenie strzelanki i dungeon crawlera, w którym banda wyrzutków strzela, rabuje, wykonuje uniki z przewrotem i przewraca stoły, dążąc do odkupienia poprzez zdobycie legendarnego skarbu Lochu Giwer: giwery mogącej zabić przeszłość. Wybierz swojego bohatera (lub dołącz do znajomych w kooperacji) i dotrzyj na samo dno Lochu Giwer, przemierzając całą serię wymagających i zmiennych pięter wypełnionych zabójczo uroczymi broniumarłymi i uzbrojonymi po zęby bossami. Zbieraj cenne łupy, odkrywaj sekrety i kupuj od wykorzystujących okazję kupców i sklepikarzy potężne przedmioty, które zapewnią ci przewagę. Loch Giwer: loch ten to stale zmieniająca się forteca, elegancko łącząca starannie zaprojektowane pomieszczenia z generowanym proceduralnie labiryntem, stworzona z myślą o zniszczeniu każdego, kto ją odwiedzi. Uważaj jednak – Loch Giwer podnosi stawkę i poziom wyzwania wprost proporcjonalnie do liczby pokonanych strażników i pułapek!

Kult broniumarłych: Loch Giwer to nie tylko pułapki i magia. Zachowaj zimną krew i uważnie celuj, gdy staniesz naprzeciw wymachujących bronią członków kultu broniumarłych. Wyznawcy Giwery nie spoczną, dopóki nie pokażą bohaterom, gdzie ich miejsce, nie cofając się przed niczym, aby obronić świątynię.

Giwerownicy: wybierz jednego z kilku noszących w sercu głęboki żal bohaterów z przypadku, którzy za wszelką cenę pragną odmienić swoją przeszłość. Ci napędzani odwagą i desperacją poszukiwacze przygód przeskoczą ściany ognia, przetoczą się przez grad pocisków i ukryją przed ostrzałem za czymkolwiek, aby tylko osiągnąć swój cel!

Giwery: odkryj i odblokuj mnóstwo wyjątkowych giwer, którymi zlikwidujesz wszystkich wrogów w Lochu Giwer. Każda broń wymaga innej taktyki i amunicji. Do dyspozycji masz dosłownie wszystko – od wypróbowanych rakiet, laserów i kul armatnich, po niespodziewanie skuteczną broń strzelającą tęczami, rybami, piankowymi strzałkami czy pszczołami! Właśnie tak. Pszczołami. Produkcja jest dostępna do 20 czerwca w Epic Games Store. Wystarczy mieć tam konto, aby dodać ją do swojej biblioteczki. Enter the Gungeon ukazało się w 2016 roku. Do zabawy wymagany jest system Windows 7 lub nowszy, procesor Intel Core 2 Duo E6320 (lub lepszy), grafika GeForce 7600 GS (512 MB), 2GB RAM oraz 2GB miejsca na dysku.