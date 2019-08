Epic Games Store: Hyper Light Drifter i Mutant Year Zero za darmo

Od dzisiaj do 22 sierpnia będzie można dodać do swojej bibliotek Epic Games dwie ciekawe gry. Hyper Light Drifter i Mutant Year Zero: Road to Eden. O czym traktują?

Spis treści

Hyper Light Drifter

Echa mrocznej i brutalnej przeszłości rozbrzmiewają w, przesiąkniętym krwią i pełnym skarbów, dzikim kraju. Hyper Light Drifter to przygodowa gra akcji w stylu najlepszych 16-bitowych klasyków, ze zmodernizowaną mechaniką rozgrywki i projektami na znacznie większą skalę oraz elementami RPG. Drifterzy to osoby przemierzające świat w poszukiwaniu zapomnianej wiedzy, technologii oraz historii. Twój bohater podróżuje do krain Buried Time, mając nadzieję na znalezienie leku na pewną plagę. Hyper Light Drifter powinno zapewnić kilkanaście godzin zabawy, podczas której napotkasz różnego rodzaju przeciwników, a także przyjazne dusze. W trakcie rozgrywki możesz ulepszać posiadany sprzęt, uczyć się nowych umiejętności oraz oczywiście przemierzać ogromną mapę, która skrywa mnóstwo sekretów.

Wymagania sprzętowe:

System operacyjny: Windows 7 lub nowszy

Procesor: 1.2 GHz

Pamięć: 4 GB RAM

Karta graficzna: 512 MB

DirectX: Wersja 10

Miejsce na dysku: 2 GB dostępnej przestrzeni

Mutant Year Zero: Road to Eden

Apokalipsa w końcu nadeszła. Ludzkość została zniszczona przez zmiany klimatu, wojnę nuklearną i pandemie. Prędzej czy później musiało do niej dojść. Natura przejęła zrujnowane miasta. Zamienionymi w cmentarzyska ulicami pustych miast hula wiatr. Ludzie wyginęli. Na szczątkach cywilizacji żerują mutanci, zdeformowane humanoidy i zwierzęta, które szukają ocalenia lub żywności. Czy Twój zespół mutantów przetrwa w Zonie? Przemierzaj pozbawiony ludzi świat, w którym miasta są opuszczone, drogi niszczeją a wsie zarastają chwastami. W razie potrzeby wróć do Arki — skąpanej światłem neonów oazy łajdaków i szubrawców, aby uzupełnić zapasy i zaplanować kolejną wyprawę.

Mutant Year Zero: Road to Eden to taktyczna gra przygodowa łącząca w sobie walkę turową z eksploracją w czasie rzeczywistym, fabułą, skradaniem się i strategi... Zespół, w którego skład wchodzą projektanci takich tytułów, jak HITMAN, czy współtwórca gry PAYDAY, łączy system walki turowej znany z serii XCOM z mechaniką skradania się w czasie rzeczywistym oraz odkrywaniem świata, w którym skończyło się już panowanie rodzaju ludzkiego, opanowanego przez naturę... i mutanty. Kaczor z wrednym charakterem, czy dzik z napadami wściekłości to bohaterowie, jakich nie spotyka się na co dzień. Poznaj takie postacie, jak Dux, Bormin, Selma i wiele innych. Każda z nich ma niepowtarzalną osobowość i wypaczony ogląd rzeczywistości — zarówno własnego położenia, jak i sytuacji na świecie. Przemykaj się w cieniu, aby unikać starć lub przyłapywać wrogów, kiedy są nieprzygotowani do walki. Skradanie się w czasie rzeczywistym zapewni ci pełną kontrolę nad sytuacją, umożliwiając wślizgiwanie się do obozów wroga, zajmowanie mutantami korzystnych pozycji i przeróżne zaskakujące strategie. Odblokuj nowe mutacje i zdolności mutantów takie jak Kamienna skóra Selmy, Szarża Bormina, czy niezwykły talent Duxa, dzięki któremu może zakradać się niepostrzeżenie do obozów pełnych wrogów, mimo że jest gadającym kaczorem mierzącym 1,2 metra wzrostu.

Zyskuj przewagę dzięki elementom otoczenia. Unikaj reflektorów, ukrywaj się przed wzrokiem wrogów albo po prostu rozwalaj mury i budynki, żeby siać chaos i zniszczenie. Uzbrój swoich mutantów po zęby, żeby przygotować ich na czyhające niebezpieczeństwa. W grze dostępne jest mnóstwo broni – od prowizorycznych proc po karabiny o dużym zasięgu, a także ubrań – od cylindrów po policyjne kamizelki kuloodporne. Nic tak nie oddaje atmosfery świata, na którym nie ma już ludzi, jak szarżujący z garłaczem w rękach zmutowany dzik w naszpikowanej kolcami metalowej zbroi.

Wymagania sprzętowe:

System operacyjny: Windows 7 64 Bit/ Windows 8 64 Bit/ Windows 10 64 Bit

Procesor: Intel Core i5-760 / AMD Phenom II X4 965

Pamięć: 6 GB RAM

Karta graficzna: NVidia GTX 580 / AMD Radeon HD 7870

DirectX: Wersja 11

Miejsce na dysku: 8 GB dostępnej przestrzeni

Obie gry dostępne będą za darmo w Epic Games Store od godzin popołudniowych.