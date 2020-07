Epic Games Store - Killing Floor 2 i dwie inne gry już dostępne za darmo

Jak co tydzień, Epic Games Store udostępnił nam nowe darmowe produkcje. Tym razem otrzymamy aż trzy gry, w tym znakomite Killing Floor 2.

Po zeszłotygodniowym zamieszaniu z grą Conan Exiles, która początkowo miała trafić do użytkowników Epic Games Store, jednak w ostatniej chwili ją usunięto - włodarze sklepu ewidentnie chcąc nam zadośćuczynić tą dziwną sytuację. W tym tygodniu do naszej biblioteki gier możemy dodać aż trzy produkcje.

Pierwsza z nich to Lifeless Planet - przygodowa gra akcji z perspektywy trzeciej osoby, która przeniesie nas na odległą planetę skrywającą mnóstwo tajemnic. Jeśli wolicie produkcje w stylu retro, to z pewnością przypadnie wam do gustu The Escapists 2. Zadaniem graczy jest tu ucieczka z najcięższych więzień na świecie.

Przysłowiową "wisienką na torcie" jest w tym tygodniu Kiling Floor 2 - kooperacyjny, pierwszoosobowy shooter autorstwa Tripwire Interactive, który przenosi nas do postapokaliptycznej przyszłości, w której ludzie muszą walczyć o przetrwanie z przerażającymi potworami - ZED-ami. Fabuła nie jest najmocniejszą stroną Killing Floor 2, za to produkcja z całą pewnością może się pochwalić dynamicznymi i brutalnymi starciami, bogatym arsenałem broni oraz licznymi trybami zabawy. Choć gra stawia na kooperację, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby rzucić się do walki w pojedynkę. Sympatyków rywalizacji może zainteresować niecodzienny tryb, w którym jedna z drużyn wciela się w "tych złych" - ZED'ów.

Killing Floor 2, podobnie jak pozostałe produkcje, możecie pobrać za darmo do 16 lipca, do godziny 17:00, kiedy to pojawią się nowe darmowe gry w Epic Games Store.

