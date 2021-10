Epic Games Store - darmowe gry. W co zagramy w tym tygodniu?

Epic Games Store udostępni dzisiaj kolejne darmowe gry. Na jakie tytuły możemy liczyć?

Tradycyjnie, jak w każdy czwartek Epic Games Store udostępni dziś kolejne darmowe gry. Będzie można je dodać do biblioteki od godziny 17:00. Oferta jest ważna przez tydzień, do 21 października. W ciągu najbliższych kilku dni bezpłatnie będziemy mogli pobrać Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse oraz Pakiet Epic Palladins.

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse wcielimy się w rolę... zombie. Jest to gra akcji, która przenosi nas do miasta Punchbowl w stanie Pensylwania. Kilkadziesiąt lat wcześniej nasz bohater został napadnięty i zamordowany. Po latach wstaje z grobu, aby odkryć, kto stoi za jego śmiercią. Przy okazji chce zobaczyć także, co stało się z jego ukochaną. Żądny zemsty Edward zjada mózgi mieszkańców i sieje terror na ulicach spokojnego dotychczas miasta.

Pakiet Epic Paladins

Pakiet Epic Paladins odblokowuje 4 czempionów oraz przeznaczone dla nich przedmioty kosmetyczne w grze Paladins. Możemy odblokować Androxusa, Rauma, Tyrę i Ying oraz skórki Wytworny Androxus, Raum Poskromiciel, Baronessa Tyra i Ying Czerń i szkarłat.

Dzisiaj do 17:00 możemy jeszcze za darmo pobrać PC Building Simulator.

