Epic Games Store goni Steam, rekordowe osiągnięcie sklepu

Epic Games Store nie zwalnia tempa i już w niedalekiej przyszłości może okazać się najważniejszą platformą do gier na PC.

Gdy Epic Games Store debiutował na rynku nie wróżono mu wielkiej przyszłości. Następnie sklep mocno "obrywał" za swoją politykę. Wydawać by się mogło, że w tych warunkach nie ma szans na sukces. Jak jednak pokazują najnowsze dane opublikowane przez Epic, ich sklep ma się bardzo dobrze, a już niebawem może realnie zagrozić dotychczasowemu hegemonowi - platformie Steam.

Jak się właśnie dowiedzieliśmy, Epic Games Store zanotował w 2020 roku same rekordowe wyniki. Średnia dzienna liczba użytkowników wyniosła nieco ponad 31 milionów, co jest rezultatem lepszym o 192% od roku 2019. Co więcej, w szczytowym momencie platforma mogła pochwalić się 13 milionami graczy (w 2019 było to 7 milionów). Grudzień ubiegłego roku wskazuje jednak, że najlepsze dopiero przed sklepem twórców Fortnite'a. Liczba użytkowników w skali miesiąca wyniosła bowiem aż 56 milionów, co jest nowym rekordem w historii Epic Games Store.

Najpopularniejsze gry na Epic Games Store w 2020 roku

Jak wiele brakuje sklepowi Epica do największego konkurenta - platformy Steam? Zobaczmy, Steam odnotował w 2020 roku rekordową liczbę 120 milionów miesięcznych użytkowników, dziennych aktywnych użytkowników na poziomie 62 milionów, a szczytowa liczba jednoczesnych użytkowników wyniosła 24,8 miliona. Jak zatem widać różnice pomiędzy rywalami są jeszcze spore. Biorąc jednak pod uwagę tempo rozwoju Epic Games Store, Steam ma się czego obawiać.

Szczególnie, że Epic cały czas intensywnie pracuje nad rozwoje swojej platformy. Najlepiej świadczą o tym następujące statystyki: liczba dostępnych gier wzrosła ze 190 w 2019 roku do 471 w 2020. Co więcej, w ostatnich 12 miesiącach Epic rozdał za darmo 103 gry.

Przedstawiciele firmy ujawnili niedawno, że mają ambitne plany na 2021 rok.

W 2021 r. zamierzamy szybko rozszerzyć katalog nowych tytułów dostępnych w Epic Games Store. Pomogą nam w tym narzędzia do samodzielnego publikowania na platformie EGS, które chcemy udostępnić deweloperom. Szczegóły dotyczące tych konkretnych planów ujawnimy wkrótce. Chcemy, aby deweloperzy, którzy chcą wprowadzić swoje tytuły do Epic Games Store, mogli korzystać z płynnego i bezproblemowego doświadczenia. Odblokowuje to klientom Epic Games Store możliwość kupowania gier, które chcą i kiedy chcą, podczas gdy deweloperzy cieszą się znacznie bardziej sprawiedliwym podziałem przychodów.

Śmiało możemy stwierdzić, że pomimo krytyki i początkowych problemów Epic Games Store już teraz udało się osiągnąć sukces.

