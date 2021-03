Epic Games Store już niebawem otrzyma kilka długo wyczekiwanych funkcji

Epic Games Store się zmienia i to zdecydowanie na lepsze. Włodarze sklepu właśnie zapowiedzieli szereg zmian i nowości.

Epic Games Store przebojem wdarł się na rynek i rzucił wyzwanie dotychczasowemu liderowi - platformie Steam. Niestety, sklep twórców Fortnite'a pod wieloma względami ustępuje konkurencji, szczególnie jeśli chodzi o funkcje społecznościowe. Włodarze Epic Games Store dostrzegli jednak swój błąd i właśnie zapowiedzieli szereg nowości, które już niebawem trafią do sklepu.

Jeszcze w tym miesiącu panel społecznościowy Epic Games Store zostanie zaktualizowany o kilka nowych funkcji. Na początek otrzymamy karty graczy, które pozwolą użytkownikom łatwiej zarządzać relacjami ze znajomymi. Wystarczy jedno kliknięcie na kartę, aby wyświetlić szczegółowy profil znajomego. Co więcej, w przyszłości karty te będzie można dostosowywać do własnych potrzeb i wykorzystywać jako sposób na dołączanie lub zapraszanie graczy do wspólnej zabawy.

Zaktualizowany panel społecznościowy będzie również oferować ulepszone funkcje wyszukiwania oraz otrzyma opcję zminimalizowanego widoku, która wyświetla jedynie powiadomienia, w tym np. zaproszenia do gry i prośby o dodanie do znajomych. Wprowadzony zostanie także przycisk "nie przeszkadzać", dzięki któremu gracze będą mogli wyłączyć powiadomienia.

To jednak nie wszystko, w "niedalekiej przyszłości" Epic Games Store wzbogaci się również o nowy system do tworzenia i zarządzania grupami. Pozwoli on graczom na tworzenie grup i komunikowanie się za pomocą głosu, tekstu i innych środków, a także dzielenie się najważniejszymi wydarzeniami z gry.

Nowy system pozwoli nie tylko ułatwi komunikację, ale również samą rozgrywkę. Gracze będą mogli zebrać się w grupę, a następnie wszyscy razem wskoczyć do ulubionego tytułu. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby tylko część grupy grała, a reszta pozostanie z nimi jedynie w kontakcie głosowym.

Chcemy przekształcić Epic Games Store w miejsce, gdzie można łączyć się ze znajomymi z różnych platform, bez wysiłku uczestniczyć w spotkaniach dzięki czatowi głosowemu i wspólnie grać w gry, nie tracąc ani chwili. - Epic Games

Nowy system zawierać będzie aktywne okno grupy, oferujące każdemu członkowi różnorodne opcje audio i wideo. Co istotne, nie będzie właściciela grupy, co oznacza, że ta nie rozpadnie się, jeśli ktoś odejdzie.

