Epic Games Store - kolejna gra za darmo, Conan Exiles może ostatecznie nie trafić do oferty [Aktualizacja]

Epic Games Store miał dzisiaj udostępnić dwie nowe darmowe produkcje - Hue oraz Conan Exiles. Możliwe jednak, że tej drugiej produkcji zabraknie ostatecznie na liście bezpłatnych gier.

Tradycyjnie, jak co czwartek o godzinie 17:00, do oferty Epic Games Store powinny trafić nowe darmowe gry. Już w zeszłym tygodniu włodarze sklepu zdradzili, że dzisiaj otrzymamy dwie produkcje: Hue - ciekawe połączenie gry platformowej i logicznej oraz surwiwalową grę akcji - Conan Exiles. Szczególnie ten drugi tytuł wzbudził ogromne emocje. Gra studia Funcom jest regularnie rozwijana i może pochwalić się dużą i oddaną mu społecznością. Z szansy na sprawdzenie Conan Exiles w 2020 roku ucieszyło się wielu użytkowników Epic Games Store. Niestety, jak się właśnie okazało, ich radość mogła być nieco przedwczesna.

Conan Exiles zostało najprawdopodobniej wycofane z listy darmowych gier na ten tydzień. Choć włodarze sklepu milczą, to produkcja Funcomu zniknęła z listy bezpłatnych gier na ten tydzień. Co więcej, po wejściu na indywidualną stronę gry w Epic Games Store pojawił się obok niej „już wkrótce”.

Niestety, nie wiemy czy Epic postara się jakoś zrekompensować tę stratę. Może się również okazać, że to jedynie błąd na stronie i ostatecznie otrzymamy także Conan Exiles. Na konkrety będziemy musieli poczekać do godziny 17:00.

Pamiętajcie, że wciąż możecie dodać do swojej biblioteki Stranger Things 3: The Game oraz Aer: Memories of Old.

Zobacz również: Cyberpunk 2077 - z gry wycięto jeden z najbardziej efektownych elementów gameplay'u

Aktualizacja:

Potwierdziły się nasze wcześniejsze informacje. Z niewiadomych przyczyn, gra Conan Exiles nie będzie dostępna bezpłatnie w Epic Games Store. W tym tygodniu użytkownicy sklepu otrzymają zatem jedynie platformówkę - Hue. Wydaje się, że włodarze sklepu zdają sobie sprawę z rozczarowania wśród graczy bowiem zapowiedzieli aż trzy darmowe gry, które otrzymamy w przyszłym tygodniu. Będą nimi: Lifeless Planet: Premier Edition, The Escapists 2 oraz Killing Floor 2.