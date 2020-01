Epic Games Store ma już ponad 100 milionów użytkowników

Lider Epic Games pochwalił się osiągami sklepu cyfrowego Epic Games Store w 2019 roku. Jest lepiej niż oczekiwano.

Sklep cyfrowy od Epic Games wystartował pod koniec 2018 roku. Początkowo traktowano go bardziej jako ciekawostkę niż realnego konkurenta dla platformy Steam. Nie minęło jednak wiele czasu a Epic Games Store zaczął wyrastać na poważnego rywala dla sklepu Valve. Nie obyło się jednak bez kontrowersji.

Ogromne inwestycje w produkcje zewnętrznych deweloperów i tymczasowa ekskluzywność wielu przebojowych gier spowodowały, że Epic co prawda zyskiwał klientów, ale musiał się też liczyć z ogromną krytyką graczy niezadowolonych z takich praktyk. Bardzo mocno oberwało się sklepowi m.in. przy premierze gry Metro Exodus, która miała zadebiutować również na Steamie (co więcej przyjmowano już zamówienia przedpremierowe na tę platformę), a ostatecznie na PC zawitała jedynie do Epic Games Store. Summa Summarum nie przeszkodziło to sklepowi w dynamicznym rozwoju i biciu kolejnych rekordów.

CEO Epic Games - Tim Sweeney, zdradził, że cyfrowy sklep jego firmy przekroczył już barierę 100 milionów użytkowników. Jak łatwo policzyć, wynik ten udało się osiągnąć Epicowi w nieco ponad rok. Dodatkowo dowiedzieliśmy się również, że twórcom Fortnite'a opłaciły się inwestycje w tymczasową ekskluzywność wybranych produkcji. Epic Games Store zanotował w ubiegłym roku 251 milionów dolarów zysku ze sprzedaży gier innych producentów. Choć kwota ta może się wydawać niewielka, to Tim Sweeney podkreśla, że jest to wynik o 60% lepszy od wewnętrznych prognoz firmy.

Epic Games ma w swojej historii zarówno wzloty, jak i upadki. W ostatnich latach tych pierwszych jest jednak znacznie więcej. Fortnite Battle Royale stał się światowym fenomenem, Epic Games Store nawiązał realną walkę z hegemonem na rynku PC - Steamem, już po zaledwie roku, a przecież firma wciąż czerpie korzyści z udostępniania licencji silnika graficznego Unreal. Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, to śmiało możemy założyć, że przed Epic Games kolejne udane miesiące.

źródło: Epic Games