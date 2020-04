Epic Games Store - pobieranie darmowych gier wymaga teraz dwuetapowego logowania

Wszystko to dla naszego bezpieczeństwa.

Od dzisiaj do 21 maja, każdy kto będzie chciał pobrać darmowe gry z Epic Games Store, będzie musiał skorzystać z dodatkowej weryfikacji konta. Tzw. dwuetapowe logowanie wymagać będzie od nas wpisania nie tylko nazwy użytkownika i hasła, ale również jednorazowego kodu bezpieczeństwa. W zależności od naszego wyboru (szczegóły znajdziecie w ustawieniach konta), kody możemy uzyskać za pośrednictwem e-maila, SMS-a lub specjalnej aplikacji na smartfony.

Cała akcja ma, zdaniem włodarzy sklepu, zachęcić użytkowników do dbania o bezpieczeństwo swoich kont na Epic Games Store.

Wprowadzamy tę zmianę, aby zachęcić naszych graczy do podjęcia kroków w celu zwiększenia bezpieczeństwa konta Epic. Rozumiemy, że dla niektórych jest to niewielka niedogodność, ale chcemy zapewnić najlepsze możliwe rozwiązania w celu ochrony twojego konta Epic. - Epic Games

Dokładną instrukcję jak uruchomić i korzystać z dwuetapowego logowania możecie znaleźć na oficjalnej stronie sklepu. Pamiętajcie, że jeśli jest taka możliwość, zawsze warto zadbać o dodatkową ochronę prywatności i danych, które zostają po nas w sieci.

Warto skorzystać z dodatkowej weryfikacji konta Epic Games Store, szczególnie, że obecnie możecie pobrać za darmo grę For the King, będącą znakomitym połączeniem RPG i strategii. Co więcej już jutro udostępnione zostaną kolejne produkcje - horror Amnesia: The Dark Descent oraz gra survivalowa - Crashlands.

Zobacz również: Sony sypnie hitami? W majowym PS Plus możemy otrzymać dwie znakomite produkcje

źródło: pcgamer.com