Epic Games Store rozdaje 15 gier za darmo. Na początek Cities Skylines

Epic Games Store zamierza wyśrubować rekord rozdanych za darmo gier. W ciągu najbliższych 15 dni, sklep udostępni na PC 15 produkcji, które pobierzemy bez żadnych dodatkowych opłat. Właśnie poznaliśmy pierwszy darmowy tytuł.

Nie ma obecnie drugiego takiego miejsca w sieci jak Epic Games Store. Włodarze sklepu regularnie rozdają nam darmowe gry, w których nie brakował wielkich hitów, jak również ciekawych produkcji sieciowych czy indie. W ostatnim tygodniu mogliśmy się cieszyć dwoma znakomitymi grami RPG – Tyranny i Pillars of Eternity, i to w rozszerzonych wydaniach, ze wszystkimi dodatkami i poprawkami.

Epic Games Store nie zamierza jednak spoczywać na laurach i przez najbliższe 15 dni rozda łącznie 15 wyjątkowych gier na PC.

Od dziś do końca roku (31 grudnia), Epic Games Store codziennie, o godzinie 17:00 czasu polskiego, będzie udostępniać za darmo nową grę. Należy jednak pamiętać, że każdy tytuł będzie dostępny za darmo tylko przez 24 godziny, co oznacza, że warto będzie codziennie zaglądać do cyfrowego sklepu.

Na start otrzymaliśmy Cities: Skylines, czyli znakomite połączenie gry strategicznej z symulatorem miasta. Pamiętajcie, że tytuł ten możecie dodać do swojej biblioteki jedynie do jutra, do godziny 17:00.

Na kolejną produkcje nie będziemy musieli długo czekać. Jutro o godzinie 17:00 na Epic Games Store pojawi się kolejna darmowa gra. Możecie być pewni, że od razu damy wam znać, co tym razem zaoferował nam sklep.

Przy okazji warto dodać, że w Epic Games Store wystartowała właśnie świąteczna wyprzedaż, w ramach której możecie dostać mnóstwo ciekawych tytułów w niższych cenach.

Zobacz również: Wielka wyprzedaż gier na Xbox Series X i PS5