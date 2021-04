Epic Games Store rozdaje aż 5 gier za darmo!

Epic Games Store kontynuuje swoją politykę "rozdawnictwa". Tym razem czeka na was aż 5 gier.

Jak wynika z najnowszych danych, tylko w 2020 roku, gracze pobrali blisko 749 milionów kopii darmowych gier z Epic Games Store. Amerykański producent wydał na to (jak również na zapewnienie sobie czasowej wyłączności na niektóry tytuły) około 444 miliony dolarów. Trzeba przyznać, że to całkiem sporo gotówki. Obok Sony (PS Plus) i Microsoftu (Game Pass i Games with Gold), nie ma chyba obecnie firmy, która wydawałaby więcej pieniędzy na prezenty dla graczy.

Epic nie zamierza jednak w żaden sposób zmieniać swojej polityki. Już teraz możecie dodać do swojej biblioteki aż 5 nowych gier. Szczególnie uradowani będą sympatycy klasycznych gier przygodowych.

W tym tygodniu do naszej dyspozycji oddano: Deponia: The Complete Journey, The Pillars of the Earth oraz The First Tree. Pierwsza z propozycji to zbiorcze wydanie, w którym znajdziemy aż trzy gry przygodowe autorstwa studia Daedalic Entertainment: Deponia, Chaos on Deponia oraz Goodbye Deponia. Tylko ten zestaw zagwarantuje wam ponad 40 godzin pełnych łamigłówek, ciętych dialogów i dobrego humoru.

Jeśli jednak wolicie nieco bardziej "poważne" czy "mroczne" produkcje, to z pewnością przypadnie wam do gustu The Pillars of the Earth, również w wykonaniu Daedalic Entertainment.

Ostatnią z udostępnionych dzisiaj produkcji jest The First Tree - "piękna trójwymiarowa gra o eksploracji opowiadająca dwie równoległe historie: o lisie szukającym zaginionej rodziny i synu próbującym pojednać się z ojcem na Alasce".

Wszystkie wymienione pozycje możecie przez najbliższy tydzień dodać za darmo do swojej biblioteki gier w Epic Games Store.

Darmowe gry tygodnia w Epic Games Store:

Zobacz również: Diablo 2 Resurrected – data premiery, wymagania, platformy. Sprawdź, co już wiemy