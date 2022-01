Epic Games Store rozdał gry o wartości 9 tysięcy złotych!

Epic Games Store rozdał w 2021 roku 89 gier za blisko 9 tysięcy złotych. Z tej okazji skorzystało 765 milionów graczy.

Gdy pod koniec 2018 roku uruchomiono Epic Games Store nikt nie wróżył mu wielkiego sukcesu. W kolejnych miesiącach, po agresywnej polityce właścicieli sklepu (m.in. zapewnianie sobie gier na czasową wyłączność czy rozdawanie ich za darmo), wielu graczy zaczęło nawet atakować Epic Games Store zarzucając mu "psucie rynku". Kolejne miesiące, a następnie lata mijały i wydaje się, że dzisiaj już nikt o tym nie pamięta. Większość osób traktuje nową platformę na równi z innymi jak Steam czy GOG.

Z całą pewnością na poprawę wizerunku Epic Games Store wpłynęły darmowe gry, które trafiają do graczy każdego tygodnia. Włodarze sklepu podzielili się z nami raportem podsumowującym dokonania platformy w 2021 roku.

Epic Games ujawniło, że dzienna liczba aktywnych użytkowników w 2021 roku osiągnęła szczyt na poziomie 31,1 miliona, a szczyt jednoczesnych użytkowników wyniósł 13,2 miliona - obie liczby były mniej więcej takie same jak w poprzednim roku (31,3/13 mln). Znacznie lepiej prezentuje się za to całkowita liczba użytkowników Epic Game Store, która w 2021 roku osiągnęła 194 mln, co oznacza wzrost o 34 miliony w porównaniu do 2020 roku. Włodarze sklepu mogą być również zadowoleni z zysków, gracze wydali w sumie 840 milionów dolarów na zakupy w Epic Games Store.

Jak widać w osiągnięciu tak dobrych wyników nie przeszkodziły nawet darmowe gry, które regularnie trafiają do graczy PC-towych. W 2021 roku Epic Games rozdał 89 gier o łącznej wartości 2120 dolarów (~ 8720 złotych). Gracze w sumie pobrali 765 milionów darmowych egzemplarzy gier. Obecnie w Epic Games Store możecie pobrać za darmo ciekawe Daemon X Machina.

