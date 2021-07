Epic Games Store udostępnia dwie darmowe gry

W Epic Game Store od dzisiaj można odebrać dwie darmowe gry. Oferta jest ograniczona czasowo.

Jak co tydzień, w Epic Games Store możemy odebrać darmowe gry. Aktualnie do swoich kont możemy przypisać Bridge Constructor: The Walking Dead oraz Ironcast. Oferta jest aktualna od 8 do 15 lipca. Tym samym dzisiaj o godzinie 17:00 zniknie możliwość odebrania za darmo gry The Specrum Retreat.

Bridge Constructor: The Walking Dead

Bridge Constructor: The Walking Dead jest grą, w której naszym zadaniem jest budowa wytrzymałych konstrukcji. Musimy się w niej wykazać sprytem oraz logicznym myśleniem, ponieważ zasoby, które nam do tego służą, są mocno ograniczone. W tej odsłonie gry, twórcy ze studia Clockstone zabierają nas do uniwersum The Walking Dead.

Zobacz również:

Ironcast

Ironcast to turowa gra strategiczna. Mechaniką przypomina słynną serię Puzzle Quest. Gra jest stylizowana na steampunkową rzeczywistość wiktoriańskiej Anglii z końcówki XIX wieku.

Zobacz także: Darmowe gry na PC, PlayStation oraz Xbox. Sprawdź najnowsze okazje