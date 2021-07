Epic Games Store udostępnia dwie darmowe gry

W sklepie Epic Games Store możemy pobrać dwie darmowe gry. Sprawdź, jakie tytuły dostajemy w tym tygodniu.

Od dzisiaj w Epic Games Store dostępne są dwie darmowe gry. W tym tygodniu możemy do swojego konta dodać Obduction oraz Offworld Trading Company. Oba tytuły można pobierać za darmo od godziny 17:00. Oferta jest ważna do 22 lipca.

Obduction

Obduction to trójwymiarowa gra przygodowa. Rozgrywkę obserwujemy tutaj z perspektywy pierwszej osoby. Główny bohater znajduje w nocy dziwny artefakt, który przenosi go do nieznanego świata. Gra polega przede wszystkim na eksploracji oraz samodzielnemu poznawaniu historii.

Offworld Trading Company

Offworld Trading Company to ekonomiczny RTS. Gra jest wyprodukowana przez studio Sorena Johnsona, twórcy trzeciej i czwartej części Cywilizacji. Przejmujemy kontrolę nad własną kompanią handlową zlokalizowaną na Marsie. Naszym zadaniem jest pokonanie innych przedsiębiorstw i zajęcie czołowego miejsca na całej planecie. Do walki nie posłuży nam tradycyjna broń, a siła pieniądza.

Dzisiaj do godziny 17:00, można nadal za darmo dodać do swojego konta Bridge Constructor The Walking Dead oraz Ironcast.

