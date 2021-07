Epic Games Store udostępnia dwie darmowe gry

Dzisiaj, od godziny 17:00 będzie można pobrać dwie darmowe gry udostępnione przez Epic Games Store.

Spis treści

Tradycyjnie, jak w każdy czwartek, Epic Games Store udostępni dzisiaj dwie darmowe gry. Oferta będzie ważna od godziny 17:00 do 29 lipca, także do 17:00. Sprawdź, jakie gry będzie można dodać do swojego konta w tym tygodniu.

Defense Grid: The Awakening

Defense Grid: The Awakening to jedna z najlepszych gier typu tower defense na rynku. Naszą bazę atakują hordy wrogów a my, korzystając z różnego rodzaju wieżyczek i własnych umiejętności nie możemy dopuścić do jej zniszczenia.

Zobacz również:

Verdun

Verdun to sieciowa strzelanka, której akcję obserwujemy z perspektywy pierwszej osoby. W grze przenosimy się do czasów I wojny światowej, a konkretnie to lat 1916-1918. Twórcy gry postawili na duży realizm. Miejsca, bronie oraz mundury są wiernym odzwierciedleniem tych znanych z rzeczywistości.

Dzisiaj, do godziny 17:00 można bezpłatnie pobrać Offworld Trading Company oraz Obduction

Zobacz także: EA Play Live 2021 już dziś. Sprawdź, jak oglądać pokaz gier Electronic Arts