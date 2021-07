Epic Games Store udostępnia dwie darmowe gry

Od dzisiaj, od godziny 17:00, będziemy mogli pobrać dwie darmowe gry w Epic Games Store.

Spis treści

Dzisiaj o godzinie 17:00 Epic Games Store udostępni dwie darmowe gry. Będą na stałe przypisane do naszego konta. Oferta jest ważna do 5 sierpnia.

Mothergunship

Mothergunship to hybrydowa, roguelike'owa strzelanka z elementami rozgrywki typu "bullet hell". Na przeciw nam staną hordy przeciwników oraz ogromni bossowie. Do walki z nimi wykorzystamy własnoręcznie stworzone bronie. Na drodze do zwycięstwa liczy się refleks, tempo oraz szybkie myślenie.

Train Sim World 2

Train Sim World 2 to gra stworzona dla fanów kolei. W tym symulatorze siądziemy w kabinie maszynisty. Poprowadzimy pociągi pasażerskie, towarowe oraz miejskie. Jest to kontynuacja gry wydanej w 2017 roku.

Dzisiaj do godziny 17:00 można za darmo pobrać gry Defense Grid: The Awakening oraz Verdun.

