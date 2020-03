Epic Games Store wprowadza listę życzeń

Epic Games Store wzbogaciło się o funkcję listy życzeń. Na czym ona polega i jak możesz z niej skorzystać? Wyjaśniamy!

Pierwsza wersja list życzeń w Epic Games Store pojawiła się wczoraj po południu, jednak można z niej skorzystać nie tylko poprzez launcher platformy, ale również za pomocą przeglądarki internetowej. Przy wszystkich grach dostępnych w ofercie pojawi się przycisk „Dodaj do listy życzeń”. Będzie tworzona ich specjalna lista, co pozwoli na jednej stronie mieć pod ręką wszystkie gry, którymi użytkownik jest zainteresowany, a także korzystać z rabatów - ogłoszenia o nich pojawią się przy danej produkcji wraz z czasem trwania promocji. Listę życzeń będzie można na różne sposoby filtrować, a producent zapowiada, że w kolejnych jej aktualizacjach dodane zostaną powiadomienia e-mailowe, gdy znajdujące na liście tytuły zostaną przecenione lub zmienią status (np. będą dostępne w przedsprzedaży).

Co jednak zarzucę Epic Games, to zbytnie schowanie listy. Po uruchomieniu platformy nie jest ona widoczna wraz z innymi opcjami (jak Biblioteka, Sklep czy Znajomi) po lewej stronie. Aby mieć do niej dostęp, należy kliknąć na swoje konto i dopiero tam wybrać ją z pokazanych opcji. Dlatego mam nadzieję, że będzie można ją jakoś "wyjąć" i umieścić na pasku bocznym.