Epic Games Store wreszcie z systemem osiągnięć

Pomimo licznych kontrowersji i oburzenia części społeczności graczy, Epic Games Store już na dobre zadomowił się na rynku. W krótkim czasie platforma Epica nawiązała realną walkę z dotychczasowych hegemonem na rynku PC - Steamem. Z całą pewnością pomogły w tym liczne promocje, darmowe gry oraz stale poszerzająca się biblioteka gier.

Choć obecnie sklep twórców Fortnite'a nie wzbudza już ta dużych emocji, to wciąż spotyka się z krytyką niektórych użytkowników. Najczęstszym zarzutem wobec Epic Games Store jest brak fundamentalnych funkcji, które u konkurencji są dostępne od lat. Jedną z nich jest system osiągnięć, który na platformie Steam odgrywa niezwykle istotną rolę. Przedstawiciele Epica dostrzegli wreszcie ten problem i poinformowali, iż osiągnięcia trafiły do ich sklepu.

Oficjalny komunikat Epic Games na Twiterze brzmi:

Jedną z pierwszych gier, która może pochwalić się osiągnięciami w Epic Games Store jest Ark: Survival Evolved.

Certain games on the Epic Games Store may begin to display achievements as you unlock them.



This is an early version of the feature and you can expect to see changes & adjustments.



We'll have more info to share on achievements in the future, so stay tuned! pic.twitter.com/80dnoLYegV