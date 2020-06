Epic Games Store z kolejnym darmowym grami - Stranger Things i Conan Exiles

Pora na kolejną porcję darmowych gier od Epic Games. Wyjątkowo zadowoleni będą sympatycy serialu Stranger Things i przygód Conana barbarzyńcy.

Już teraz możecie dodać do swojej biblioteki w Epic Games Store dwa tytuły: Stranger Things 3: The Game oraz Aer: Memories of Old. Pierwszy z nich to produkcja utrzymana w stylu retro, bazująca na 3 sezonie popularnego serialu z platformy Netflix. Aer: Memories of Old to natomiast artystyczny gra przygodowa z otwartym światem. Obie gry możecie pobrać za darmo do 2 lipca bowiem tego samego dnia Epic udostępni kolejne dwie darmowe produkcje.

Dokładnie 2 lipca (przyszły czwartek), o godzinie 17:00 czasu polskiego, użytkownicy Epic Games Store będą mogli, bez żadnych dodatkowych opłat, pobrać Conan Exiles - popularną grę surwiwalową osadzoną w uniwersum stworzonym przez pisarza Roberta E. Howarda. Tego samego dnia do naszej dyspozycji otrzymamy również Hue - ciekawe połączenie gry platformowej i logicznej.

Epic Games nie ma zamiaru kończyć z rozdawaniem gier, wręcz przeciwnie. Przedstawiciele cyfrowego sklepu firmy, niejednokrotnie podkreślali, że, wbrew pozorom, darmowe gry działają z korzyścią zarówno dla deweloperów, jak i samego Epic Games Store.

