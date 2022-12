Epic Games Store znów rozda 15 gier za darmo. Co w ofercie?

Darmowe gry to coś, co zawsze elektryzowało graczy. Podobnie jak w ubiegłych latach, popularny sklep rozda 15 gier bez żadnych opłat. To się nazywa rozmach.

Już od najbliższego czwartku, 15 grudnia, będziemy mogli liczyć na świetną ofertę. Epic Games Store kolejny rok z rzędu zdecydował się na udostępnienie graczom aż 15 gier całkowicie za darmo. Od 15 do 29 grudnia, codziennie o godzinie 17:00 będziemy mieć 24 godziny na dodanie do swojej biblioteki gry za darmo.

Nie znamy dokładnej listy tytułów, jednak o to chodzi w całej zabawie. Co ważne, nie musimy liczyć tylko na średniej jakości produkcje, co udowodniła zeszłoroczna akcja. Na koniec 2021 roku mogliśmy za darmo odebrać:

Shenmue III

Neon Abyss

Remnant: From the Ashes

Zaginięcie Ethana Cartera

Loop Hero

Second Extinction

Mutant Year Zero: Road to Eden

Vampyr

Pathfinder: Kingmaker - Definitive Edition

Prey

Control

Mages of Mystralia

Moving Out

Salt and Sanctuary

Tomb Raider: GOTY

Rise of the Tomb Raider

Shadow of the Tomb Raider

Łącznie, podczas całej akcji zaoszczędziliśmy prawie 1500 zł. Trzeba przyznać, że ta kwota robi wrażenie.

Zobacz również:

To oczywiście nie wszystko, ponieważ od 15 grudnia do 5 stycznia będzie trwała wielka wyprzedaż w Epic Games Store. Otrzymamy także kupon uprawniający do 25 % zniżki na wybrany tytuł oraz szereg przedmiotów kosmetycznych do różnych gier. W tym mijescu, każdego dnia o godzinie 17:00 będziesz mógł sprawdzić, jaka gra jest aktualnie dostępna za darmo.