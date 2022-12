Epic Games Store znów rozdaje 15 gier za darmo. Co w ofercie?

Darmowe gry to coś, co zawsze elektryzowało graczy. Podobnie jak w ubiegłych latach, popularny sklep rozda 15 gier bez żadnych opłat. To się nazywa rozmach.

Rozpoczęło się wielkie rozdawnictwo od Epic Games Store. Jakie gry są dostępne w ramach akcji?

2/15 - Horizon Chase Turbo - darmowe gry od Epic Games Store

Kolejnym darmowym tytułem od Epic Games Store Horizon Chase Turbo. Jest to arcadowa gra wyścigowa, która klimatem i stylistyką nawiązuje do kultowych produkcji tego typu z lat 80-tych i 90-tych. Możemy tutaj grać sami lub z maksymalnie 4 znajomymi na podzielonym ekranie.

1/15 - Bloons TD 6 - darmowe gry od Epic Games Store

Pierwszą z darmowych gier od Epic Games Store jest Bloons DT 6. JEst to strategia w stylu tower defense. Wcielamy się tutaj w przywódcę mało, które bronią się przed potworami. W pierwszym etapie rozgrywki budujemy bazę, która składa się przede wszystkim z wież oraz wzmocnień. Następnie musimy bronić jej przed wrogimi jednostkami. Podczas starć możemy także korzystać ze specjalnych umiejętności naszych bohaterów. Grę pobierzemy do 16 grudnia, do godziny 17:00.

Jakie gry były w 2021 roku?

Na koniec 2021 roku mogliśmy za darmo odebrać:

Shenmue III

Neon Abyss

Remnant: From the Ashes

Zaginięcie Ethana Cartera

Loop Hero

Second Extinction

Mutant Year Zero: Road to Eden

Vampyr

Pathfinder: Kingmaker - Definitive Edition

Prey

Control

Mages of Mystralia

Moving Out

Salt and Sanctuary

Tomb Raider: GOTY

Rise of the Tomb Raider

Shadow of the Tomb Raider

Łącznie, podczas całej akcji zaoszczędziliśmy prawie 1500 zł. Trzeba przyznać, że ta kwota robi wrażenie.

To oczywiście nie wszystko, ponieważ od 15 grudnia do 5 stycznia będzie trwała wielka wyprzedaż w Epic Games Store. Otrzymamy także kupon uprawniający do 25 % zniżki na wybrany tytuł oraz szereg przedmiotów kosmetycznych do różnych gier. W tym mijescu, każdego dnia o godzinie 17:00 będziesz mógł sprawdzić, jaka gra jest aktualnie dostępna za darmo.