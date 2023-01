Epic Games Store znów rozdaje gry za darmo. Co w ofercie?

Darmowe gry to coś, co zawsze elektryzowało graczy. Podobnie jak w ubiegłych latach, popularny sklep rozdaje co tydzień gry bez żadnych opłat. To się nazywa rozmach.

Epic Games Store kontynuuje swoją tradycję i co tydzień rozdaje darmowe gry. Na co możemy liczyć w 2023 roku?

1/2023 - Kerbal Space Program i Shadow Tactics – Aiko's Choice - darmowe gry od Epic Games Store

Kerbal Space Program

Kerbal Space Program to nietypowy symulator, w którym wcielamy się w grupę mającą za zadanie opracowanie własnego programu kosmicznego. Na samym początku musimy zbudować statek z części, które odpowiadają za poszczególne elementy działania wehikułu. Następnie lądujemy na jednym z księżyców naszej planety, które nie kończy się dla nas zbyt pozytywnie. W tym miejscu możemy rozpocząć eksperymentowanie z różnymi ustawieniami statków, aby kontynuować podróż. Dostępne są także misje fabularne.

Shadow Tactics – Aiko's Choice

Shadow Tactics – Aiko's Choice to samodzielny dodatek do gry Shadow Tactics. Poznamy tutaj historię kunoichi Aiko, która musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich wyborów i dawnego życia.

Epic Games Store zakończył 2022 rok z przytupem

Epic Games Store zakończył 2022 rok z przytupem rozdając w ciągu 15 dni, 15, a właściwie 17 darmowych gier, których aktualna wartość wynosi prawie 1400 zł.

15/15 - Dishonored - darmowe gry od Epic Games Store

Ostatnią grą z wielkiego rozdawnica Epic Games Store jest Dishonored: Definitive Edition. Jest to pełna wersja gry wraz z dodatkami: Dunwall City Trials, The Knife of Dunwall, The Brigmore Witches i Void Walker's Arsenal. Grę możemy dodać do swojej biblioteki do 5 stycznia.

14/15 - Mortal Shell - darmowe gry od Epic Games Store

14 darmową grą w akcji Epic Games Store jest Mortal Shell. Ten niezwykle ciekawy soulslike utrzymany w bardzo mrocznym klimacie na pewno przypadnie do gustu wielu fanom produkcji od From Software.

13/15 - Severed Steel - darmowe gry od Epic Games Store

Severed Steel to dynamiczny FPS, w którym wcielamy w bohaterkę walczącą z kolejnymi hordami wrogów. W starciach pomogą nam zdolności parkourowe protagonistki. Ga swoim klimatem mocno nawiązuje do takich tytułów jak Superhot czy Mirror's Edge.

12/15 - F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch - darmowe gry od Epic Games Store

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch to platformówka akcji, utrzymana w klimacie metroidvani. Podczas rozgrywki wcielamy się w humanoidalnego królika, który wyposażony jest w ogromne i potężne mechaniczne ramię. Naszym zadaniem jest walka z niebezpiecznymi robotami.

11/15 - Death Stranding - darmowe gry od Epic Games Store

Epic Games Store zaszalał i udostępnił za darmo wielki hit autorstwa Hideo Kojimy, czyli Death Stranding. Na pobranie gry mamy tylko 24 godziny. Takiej okazji nie można przegapić.

10/15 - Metro Last Light Redux - darmowe gry od Epic Games Store

Kolejną grą, jaką możemy odebrać całkowicie za darmo, jest Metro Last Light Redux. Jest to odświeżona wersja drugiej części serii gier FPP, których akcja oparta jest o cykl Metro Dmitrija Glukhovskiego.

9/15 - Encased - darmowe gry od Epic Games Store

Przez kolejne 24 godziny możemy pobrać Encased. Jest to izometryczne RPG, którego akcja rozgrywa się w postapokaliptycznym świecie. Rozgrywka jest mocno inspirowana największymi klasykami gatunku. Naszym zadaniem będzie eksploracja tzw. Kopuły i walka o przetrwanie w tym niegościnnym miejscu.

8/15 - Trylogia Fallout - darmowe gry od Epic Games Store

Epic Games Store zaszalał i tym razem możemy liczyć aż na 3 darmowe gry.

Nie są to co prawda świeżynki, jednak klasyki takie jak Fallout po prostu trzeba znać. Teraz jest idealna okazja, aby przypomnieć sobie te gry lub nadrobić zaległości.

7/15 - LEGO Builder's Journey - darmowe gry od Epic Games Store

W LEGO Builder's Journey wcielamy się w postać bohatera, który wyrusza w podróż wraz ze swoim rodzicem. Na swojej drodze będziemy budować drogi, ścieżki i różne budowle oraz rozwiązywac zagadki środowiskowe. A to wszystko przy pomocy klocków LEGO. Całość rozgrywki obserwujemy w rzucie izometrycznym.

6/15 - Wolfenstein: The New Order - darmowe gry od Epic Games Store

Wolfenstein: The New Order to jeden z pierwszych dużych hitów, które dostępne są w tegorocznej edycji rozdawnictwa Epic Games Store. Rozgrywka rozpoczyna się jeszcze w trakcie II wojny światowej, jednak szybko przenosi się do lat 60-tych. Mamy tu do czynienia z alternatywną rzeczywistością, w której to naziści wygrali wojnę. Jako B. J. Blazkowicz sięgamy po broń, aby ponownie stawić im czoła.

5/15 - Them's Fightin' Herds - darmowe gry od Epic Games Store

Them's Fightin' Herds to dwuwymiarowa bijatyka, w której głównymi postaciami są urocze zwierzaki. Nie dajcie się jednak zwieść pozorom, ponieważ pod kreskówkową oprawą kryje się prawdziwa rzeź.

4/15 - Sable - darmowe gry od Epic Games Store

Sable to trójwymiarowa gra, która nastawiona jest przede wszystkim na eksplorację. Wcielamy się tutaj w dziewczynę o imieniu Sable, która przemierza rozległą pustynię usłaną wrakami statków kosmicznych. Całość rozgrywki obserwujemy z perspektywy trzeciej osoby.

3/15 - Costume Quest - darmowe gry od Epic Games Store

Costume Quest 2 to gra stworzona przez Tima Schafera i jego Double Fine Production. Jest to kolorowe RPG, którego akcja rozgrywa się w czasie halloween. Wcielamy się w rodzeństwo, które musi zmierzyć się z wrogiem zagrażającym niebezpieczeństwu dzieci.

2/15 - Horizon Chase Turbo - darmowe gry od Epic Games Store

Kolejnym darmowym tytułem od Epic Games Store Horizon Chase Turbo. Jest to arcadowa gra wyścigowa, która klimatem i stylistyką nawiązuje do kultowych produkcji tego typu z lat 80-tych i 90-tych. Możemy tutaj grać sami lub z maksymalnie 4 znajomymi na podzielonym ekranie.

1/15 - Bloons TD 6 - darmowe gry od Epic Games Store

Pierwszą z darmowych gier od Epic Games Store jest Bloons DT 6. JEst to strategia w stylu tower defense. Wcielamy się tutaj w przywódcę mało, które bronią się przed potworami. W pierwszym etapie rozgrywki budujemy bazę, która składa się przede wszystkim z wież oraz wzmocnień. Następnie musimy bronić jej przed wrogimi jednostkami. Podczas starć możemy także korzystać ze specjalnych umiejętności naszych bohaterów. Grę pobierzemy do 16 grudnia, do godziny 17:00.