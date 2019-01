Epic Games daje za darmo kolejną grę

Z okazji otwarcia swojego sklepu w grudniu, Epic Games zapowiedziało rozdawanie za darmo gier. I słowa dotrzymuje.

Pierwszą produkcją, jaka została udostępniona w pełnej wersji za darmo, była Subnautica. Druga to What Remains of Edith Finch. Jest to gra przygodowa, którą oglądamy z perspektywy pierwszej osoby. A o co w niej chodzi? Pozwolę sobie na cytat z opisu na stronie:

"What Remains of Edith Finch kolekcja osobliwych historii rodziny żyjącej w amerykańskim stanie Waszyngton. Wciel się w Edith i eksploruj rozległą posiadłość Finchów, odkrywając zapomniane zdarzenia z dziejów familii i poszukując odpowiedzi na pytanie, dlaczego Edith jest ostatnią z rodu. Każda odkryta przez Ciebie opowieść pozwoli Ci ujrzeć świat oczami jednego z krewnych w dniu ich śmierci, a czekające Cię doznania dotkną tak przeszłości, jak i dnia obecnego. Zarówno rozgrywka, jak i atmosfera poszczególnych opowieści są równie zróżnicowane, jak sami członkowie rodziny Finchów. Kolejne epizody łączy ze sobą jedynie fakt, iż rozgrywane są one z perspektywy pierwszej osoby i że kończą się wraz ze śmiercią swych bohaterów. Gra stara się ukazać swym odbiorcom uczucie zachwytu i pokory w obliczu otaczającego nas świata pełnego niewiadomych."

Aby zyskać ten tytuł, należy mieć konto w sklepie Epic Games. Jak je założyć? Przypomnę - należy wejść na tą stronę. Zakładamy konto, kierując się wskazówkami, a potem trzeba pobrać Epic Games Launcher (plik .msi, 32 MB, antywirus może alarmować - jest to fałszywy alarm). Następnie należy kliknąć Zainstaluj i wskazać miejsce na dysku twardym, gdzie trafią pliki gry. Postęp pobierania można śledzić dzięki okienku.

What Remains of Edith Finch będzie dostępna za darmo do 24 stycznia 2019. Wymagania tej produkcji to: