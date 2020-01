Epic Games obiecuje: cotygodniowe darmowe gry w 2020 roku

Epic Games Store przyzwyczaiło nas do darmowej gry co tydzień. I bardzo dobra wieść - w 2002 roku ta miła tradycja nie ulegnie zmianie.

Epic Games zaprasza na swojej stronie: "Zaglądaj do naszego sklepu co tydzień, by odbierać darmowe gry. Po odebraniu, gra już na zawsze będzie należeć do Ciebie." Czyli - po rozdaniu 12 gier pod koniec roku i trzech na dobry start nowego - nic się nie zmienia i wracamy na utarte tory. Przy okazji Epic pochwalił się także statystykami. jak do tej pory rozdał aż 73 gry, które zostały pobrane ponad 200 milionów razy. Przeciętnie oceniano każdą z nich na 80% (czyli 8/10 punktów), co świadczy o tym, że podobały się użytkownikom. Przypominam - wśród nich znalazły się m.in. gry niezależne The Witness czy Into the breach, jak i duże produkcje - wystarczy wspomnieć Darksiders i Metro 2033 Redux. A obecnie można jeszcze dodać do swojej biblioteki Sundered: Eldritch Edition. Łączna wartość rozdanych gier przekroczyła 1,45 mln dolarów.

Obecnie w sklepie jest 108 mln zarejestrowanych kont, a gracze wydali na znajdujące się tam produkcje ponad 680 mln dolarów, wykorzystując przy tym zniżki i kupony na ponad 23 miliony. Najwięcej użytkowników - 17,24% - pochodzi z USA, na drugim miejscu uplasowali się gracze z Rosji - 10,15%, na trzecim z Chin - 8,16%. Polacy są na siódmej pozycji - stanowią 3,63% użytkowników. Wyprzedzają ich miłośnicy cyfrowej rozrywki z Francji - 4,55%, a za nimi znajdują Brytyjczycy - 3,22%. A oto najpopularniejsze produkcje:

Podsumowując - Epic Games narzekać nie może. A dodając do tego niekończącą się od wielu miesięcy popularność Fortnite, można stwierdzić, że wyrosło na jedną z najważniejszych platform na rynku gier.