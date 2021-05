Epic Games pokaże dzisiaj Unreal Engine 5

W ubiegłym roku Epic Games zaskoczył wszystkich, pokazując demo silnika Unreal Engine 5. Dzisiaj zostaną pokazane pełne jego możliwości.

Zaprezentowane przez Epic Games demo Unreal Engine 5 nosiło nazwę "Lumen in the Land of Nanite". Prezentuję je poniżej, ponieważ jest naprawdę imponujące.

Dzisiaj Epic zapowiada pokazanie zaawansowanych narzędzi silnika, które wprowadzają do niego nowe technologie, a których nie pokazało jeszcze demo. Wszystko sprowadza się oczywiście do znacznego podniesienia jakości grafiki, a także efektów wizualnych - zaczynając od cieniowania, kończąc na refleksach światła na obiektach. Jak zapowiadają osoby pracujące nad silnikiem, pozwoli on na osiągnięcie perfekcyjnej jakości grafiki nawet na budżetowych komputerach, dzięki czemu każdy będzie mógł doświadczyć wszystkich możliwości nowej technologii.

Epic opublikował także dwa nagrania wideo, które pokazują nowe rozwiązania oraz prace nad nimi. Oto one.

Silnik Unreal Engine 5 zapowiada się wręcz rewelacyjnie. Chyba żaden gracz nie miałby nic przeciwko temu, aby deweloperzy już zaczęli tworzyć na nim gry. Miejmy nadzieję, że nie trzeba będzie czekać na nie długo. O tym, kiedy silnik zostanie im udostępniony, powinniśmy dowiedzieć się już dzisiaj.

Źródło: Tom's Hardware