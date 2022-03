Epic Games przeznaczy dochody z Fortnite dla Ukrainy

Epic Games dołącza do organizacji i firm wspierających ofiary wojny na Ukrainie. Podało już wysokość pierwszej dotacji - jest solidna.

Od czasu rozpoczęcia przez Rosję wojny na Ukrainie dziesiątki mniejszych i większych firm zadeklarowało swoje wsparcie dla zaatakowanego kraju, a branża IT nałożyła na agresora swoje sankcje. Epic Games zadecydowało, że wszystkie dochody z popularnej gry sieciowej Fortnite zostaną przeznaczone na pomoc Ukrainie oraz uchodźcom z tego kraju. Akcja potrwa do 3 kwietnia, ale środki już są przekazywane. Pierwsza kwota, jaka trafiła do potrzebujących, to 36 milionów dolarów.

W akcji pomaga Microsoft - Fortnite jest dostępny m.in. poprzez ekosystem Xbox. Niezależnie od platformy każdy zakup za prawdziwe pieniądze dokonany w grze zostaje zakwalifikowany jako darowizna na szczytny cel. Wspomniane środki są przekazywane za pośrednictwem zaufanych organizacji, jak UNICEF czy UNHCR (Wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców). A ile jeszcze zostanie zebrane? To juz zależy od miłośników Fortnite i tego, ile przeznaczą na zakupy w grze.

Źródło: WindowsCentral