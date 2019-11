Epic Games rusza ze sklepem z grami na Androida

Epic Games rozbudowuje swój sklep o dział z grami Androida i kusi producentów wysokimi prowizjami.

Gry mobilne to żadna nowość dla Epic Games - jakiś czas temu wydano mobilną wersję Fortnite. Potem producent podpisał umową z Samsungiem, aby aplikacja była dostępna ekskluzywnie w Galaxy App Store, a teraz ogłasza otwarcie swojego sklepu mobilnego. Chce przyciągnąć do niego producentów wysoką prowizją - ma ona wynosi aż 88% ceny gry, co oznacza, że dla siebie zachowuje tylko 12%. Dla porównania - Google oferuje producentom 70%. Jednak o ile Play Store to różne aplikacje, Epic chce skupić się wyłącznie na grach. Ponadto w przyszłości ma obsługiwać także inne platformy - nie tylko Androida, a także udostępniań narzędzia graczom, producentom, streamerom, itp.

Już od dzisiaj można pobrać wyłącznie ze sklepu Epic grę Battle Breakers - jest to "inspirowane kreskówkami RPG z bohaterami do kolecjonowania", dostępna także w edycji na PC. Gracze otrzymują możliwość przesyłanie danych pomiędzy urządzeniem mobilnym a komputerem, można więc grać tak, jak się lubi i kiedy chce. A czy Epic Store ma szansę skutecznie konkurować z Google Play Store? Wszystko możliwe, warto więc śledzić rozwój tego projektu.