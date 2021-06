Epic Games szaleje z wyprzedażami! Sprawdź jakie gry kupisz taniej

Oprócz darmowego hitu Frostpunk, Epic Games przygotowało także niesamowite wyprzedaże i specjalne kupony.

Producent i wydawca gier komputerowych, Epic Games, przygotował mega wyprzedaż, w której możesz zaoszczędzić nawet do 75% ceny, aż do 17 czerwca. Oprócz tego logując się na stronie epicgames.com otrzymasz kupon EPIC o wartości 40zł po kliknięciu przycisku Odbierz kupon Epic. Zniżka działa przy zakupie gry za min. 59,99 zł. Kupony również pozostają są aktywne do 17 czerwca.

Wśród popularnych tytułów w cenach promocyjnych znajdziemy m.in.:

Grand Theft Auto V: Premium Edition za 71,49 zł

Cyberpunk 2077 za 159,20 zł

Death Stranding za 99,96 zł

Wiedźmin 3: Dziki Gon za 29,80 zł

Watch Dogs za 29,97 zł

Far Cry 5 za 37,48 zł

STAR WARS Battlefront za 17,25 zł

Metro: 2033 Redux za 17,99 zł

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 za 105,30 zł

Red Dead Redemption 2 za 167,43 zł

Assassin's Creed: Valhalla za 187,50 zł

KINGDOM HEARTS III + Re Mind za 166,83 zł

i wiele innych dostępnych na epicgames.com

