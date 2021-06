Epidemia koronawirusa była już 20 tys. lat temu

Dzięki badaniom genomu naukowcy odkryli starożytną epidemię koronawirusa.

W Current Biology opublikowano interesujące badania przedstawiające dowody na to, że poważna epidemia koronawirusa dotknęła ludzi w Azji Wschodniej około 20 tys. lat temu. Zespół naukowców znalazł charakterystyczne ślady genomowe wskazujące na epidemię wirusową, która skończyła się zaledwie kilka tysięcy lat temu. Współautor badań, Kirill Alexandrov tłumaczy odkrycie:

Współczesny genom człowieka zawiera informacje ewolucyjne sięgające nawet dziesiątek tysięcy lat wstecz. To jak badanie słojów drzewa, które dają nam wgląd w warunki, w jakich doświadczało ono wzrostu.

Naukowcy skoncentrowali się na wariantach genów, o których wiadomo, że kodują białka oddziałujące z wirusami (VIP), wchodzącymi w interakcje z koronawirusami. Zeskanowali genomy z 26 różnych populacji na całym świecie i odkryli obecność markerów genetycznych VIP w kilku populacjach wschodnioazjatyckich. Obejmują one obszary znane dziś jako Chiny, Japonia, Mongolia, Korea Północna, Korea Południowa i Tajwan. Yassine Souilmi, kolejny współautor badania, mówi, że nie jest jasne czy był to tylko jeden konkretny koronawirus, czy też była to seria różnych wirusów. Jednak są to oznaki tego, że starożytna populacja zmagała się z jakimś rodzajem długotrwałej infekcji wirusowej.

Wyniki nie tylko dały nam wgląd w bitwy, jakie toczyli nasi przodkowie z wirusami. Alexandrov dodaje, że mogą też pomóc naukowcom zrozumieć, jakie warianty genów potencjalnie prowadzą do łagodniejszej choroby. Mówi:

Kolejną ważną pochodną tych badań jest możliwość identyfikacji wirusów, które wywołały epidemię w odległej przeszłości i mogą to zrobić w przyszłości. To w zasadzie pozwala nam stworzyć listę potencjalnie niebezpiecznych wirusów i następnie opracować diagnostykę, szczepionki i leki na wypadek ich powrotu.

