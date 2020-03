Epidemia strachu - pandemiczny film w reżyserii Soderbergha bije rekordy popularności na iTunes

Koronawirus paraliżuje życie na świecie na wiele różnych sposobów, okazuje się, że ma również wpływ na popularność poszczególnych gier i filmów. Tym razem padło na Epidemię strachu w reżyserii Stevena Soderbergha.

Epidemia koronawirusa zatacza coraz szersze kręgi, wirus znany jako COVID-19 dotarł już w niemal każdy zakątek świata, a liczba zachorowań i zgonów nieustannie wzrasta. Choć na razie nie widać jeszcze ogólnej paniki, to ludzie już gromadzą zapasy najpotrzebniejszych artykułów spożywczych i chemicznych.

Co ciekawe, obecna globalna sytuacja powoduje też wzrost zainteresowania wielu produktów i dzieł popkultury powiązanych tematycznie z zarazą. Tak było z grą Plague Inc., która została nawet zbanowana w Chinach. Teraz natomiast, listy przebojów podbija film w reżyserii Stevena Soderbergha - Epidemia strachu (org. Contagion). Choć dzieło Soderbergha ma już "na karku" niemal 10 lat, to właśnie teraz przeżywa prawdziwy renesans popularności. Epidemia strachu wskoczyła do listy 10 najchętniej wypożyczanych filmów na iTunes w USA, co więcej, jest to obecnie drugi najczęściej oglądany film wytwórni Warner Bros w 2020 roku!

Bez zbędnych spoilerów, przypomnijmy tylko, że Epidemia strachu ukazuje nam obraz świata podczas błyskawicznie rozwijającej się epidemii. Dość szybko okazuje się jednak, że wirus to nie jedyny problem, a ludzki strach i panika wywołują nie mniejsze szkody. Jak podkreślali niejednokrotnie twórcy, film nie miał na celu straszyć, tylko działać jako przestroga. W Epidemii strachu nie brakuje również gwiazdorskiej obsady z Judem Law, Kate Winslet czy Mattem Damonem na czele. Jeśli zatem macie wolny wieczór i chcecie obejrzeć kawałek całkiem niezłego filmu, to Epidemia strachu będzie jak znalazł.

źródło: cnet.com