Epson: nowa linia projektorów laserowych dla branży rozrywkowej, edukacyjnej, digital signage i biznesu

Epson wprowadza nową linię projektorów. Oferują one m.in. jasność 10 000 lumenów, HDR oraz rozdzielczość WUXGA rozszerzaną do 4K.

Nowa seria projektorów Epson nosi nazwę EB-PU1000 i bazuje na sukcesie linii Epson EB-L1070U. Norbert Gościński, Account Manager Professional Displays w Epson, mówi o nich tak:

Z dumą prezentujemy nasze najnowsze wszechstronne, lekkie i jasne projektory laserowe 3LCD. Nowa seria EB-PU1000 zastępuje serię EB-L1070U i może być stosowana w różnorodnych branżach, takich jak turystyka, wyposażenie biur, szkolnictwo wyższe, czy rozwiązania digital signage. Ta wszechstronna linia projektorów powstała, aby umożliwić wielkoformatowe, niezwykle jasne projekcje, często wymagające połączenia obrazu z wielu urządzeń, gdzie kluczem jest elastyczność obiektywów. Dzięki zaawansowanym funkcjom instalacyjnym projektory z serii EB-PU1000 mogą być automatycznie łączone ze sobą, tworząc panoramę (egde blending) lub wzmacniając światło (stacking) co czyni je jeszcze bardziej uniwersalnymi, przy zachowaniu w ryzach strony kosztowej.

Seria EB-PU1000 obejmuje projektory oferujące jasności 6 000, 7 000, 8 500 i 10 000 lumenów w rozdzielczości WUXGA rozszerzeaną do 4K, a także HDR i inne zaawansowane funkcjonalności, w tym Near Field Communication (NFC), dzięki której możliwie jest bezpośrednie połączenie projektora z urządzeniem mobilnym. Pozwala to na szybszy montaż, diagnostykę i instalację wielu projektorów oraz umożliwia komunikację między zewnętrznym urządzeniem, a projektorem nawet, gdy ten jest wyłączony. Potrzebna do tego narzędzie Epson Projector Config Tool. Oferuje dodatkowe opcje, takie jak nowy moduł kamery zewnętrznej ELPEC01. Dzięki wbudowanemu procesorowi i zastosowaniu wspomnianych kamer możemy automatycznie połączyć dwa lub więcej projektorów w jeden obraz, zwielokrotniając siłę światła, bez specjalnej ingerencji obsługi.

Najwyższy model nowej serii, EB-PU2010, oferuje jasność na poziomie 10 000 lumenów światła białego i barwnego (CLO) w kompaktowej i lekkiej obudowie. Projektor jest o 27% mniejszy od swojego poprzednika, przez co mniej rzuca się w oczy, zachowując wysoką jasność. Dzięki kompaktowym wymiarom łatwiej go też transportować i przechowywać. Kluczowe cechy nowych projektorów to:

Jasności 8500 lumenów i 10 000 lumenów w obudowie jednakowej wielkości.

Wbudowany odtwarzacz z opcją pobierania treści z sieci.

Opcjonalną integrację kamery (ELPEC01).

Opcjonalny zewnętrzny filtr powietrza ELPAF63.

Ustandaryzowane ramy do stackowania

Współpraca z oprogramowaniem Epson do zarządzania treściami i zdalnego sterowania

Urządzenia z nowej serii EB-PU1000 będą dostępne od lipca 2021.