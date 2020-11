Ergonomia stanowiska podstawą wydajnej pracy. Pomoże w tym LG Ergo

Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że odpowiednio przygotowane stanowisko pracy pozwala na skupienie się tylko i wyłącznie na wykonywaniu powierzonych zadań. Nic nas nie rozprasza, nic nie irytuje, a my możemy w pełni poświęcić się kreatywnej aktywności. Jednym z najważniejszych elementów naszego biurka jest rzecz jasna monitor. To na nim wyświetlamy wszystkie informacje - krótko mówiąc, patrzymy na niego przez cały dzień. Dobra matryca to jedno. Ważna jest także możliwość dostosowania jej pozycji według naszych wymogów. To właśnie cecha szczególna monitorów LG z serii Ergo.

Możemy przeczytać niezliczoną ilość książek motywujących do pracy. Może nad naszą głową stać najbardziej surowy szef. To i tak nic nie da, gdy przede wszystkim nie skupimy się nad powierzonymi nam zadaniami. Jak sobie więc z tym poradzić? Przede wszystkim, należy wyłączyć wszystkie powiadomienia, np. te pochodzące z mediów społecznościowych, gdyż z ciekawości odczytamy je i będziemy chcieli każdemu odpisywać. Kolejną rzeczą jest porządek na biurku. Bałagan potrafi rozpraszać naszą uwagę, co skutecznie “odrywa nas” od pracy. O ile możemy pozbyć się ze stołu długopisów, karteczek i innych, tego typu rzeczy, o tyle klawiatura, mysz i monitor muszą na nim zostać. Niestety, czasami podstawka monitora zajmuje bardzo dużą powierzchnię, co w przypadku małych biurek może stanowić bardzo duży problem. Kłopotliwa, a wręcz niemożliwa może okazać się próba szybkiego obracania ekranu, na przykład do naszego współpracownika z którym chcemy przeanalizować projekt graficzny. Naprzeciw tym problemom wychodzi LG, oferując modele z serii Ergo, które jak już sama nazwa mówi wyposażone są w specjalną podstawkę mającą na celu usprawnienie ich regulacji. I to w praktycznie pełnym zakresie ruchu!

Ekran oferujący nieograniczone możliwości ruchu

Odpowiednie ustawienie fotela i monitora to podstawa wygodnej, a więc i efektywnej pracy. Zapewne niejednokrotnie denerwowaliście się, kiedy wyświetlacz oferował możliwość pochylenia, ale już na przykład zmiany wysokości nie. Wtedy trzeba kombinować z wysokością siedziska, z kolei ta nie pasowała do biurka i tak dalej. Inny scenariusz? Pracujemy w grupie kilkuosobowej nad jednym projektem. Chcemy szybko pokazać koledze, który zajmuje sąsiednie biurko to, co aktualnie zrobiliśmy. Szybkie przesunięcie monitora bez odpowiedniej podstawki jest wręcz niemożliwe. Współpracownik musi wstać, podejść do nas, co czasami bywa irytujące. Problemy te będą przeszłością, o ile do pracy wykorzystacie monitory z ergonomiczną podstawką LG Ergo.

Cichy bohater

Doskonała matryca i ergonomiczna podstawka tworzą doskonale zgraną parę w przypadku modeli Ergo. To ona gra pierwsze skrzypce, bowiem oprócz “trzymania” wyświetlacza pozwala nam na szeroki zakres regulacji. Możemy więc cieszyć się idealnym utrzymaniem prawidłowej postawy, a zarazem perfekcyjnie dopasowanego do naszych potrzeb stanowiska pracy. Przybliżanie, czy oddalanie, obracanie, regulacja wysokości i pochylenie. Jak widać, praktycznie możliwości mamy nieograniczone, co znacznie zwiększa komfort naszego działania. Co bardzo ważne, nie musimy mocować podstawki do krawędzi biurka. Bez problemu zainstalujemy ją z wykorzystaniem przepustu na przewody, co znacznie zwiększa ilość miejsca - szczególnie w przypadku stołów z niewielkim blatem. Krótko mówiąc, dzięki LG Ergo możemy pracować w pozycji siedzącej, jak i stojącej, dzielić się szybko z naszymi współpracownikami treściami, które są wyświetlane na ekranie naszego monitora, a także perfekcyjnie dopasujemy wyświetlacz do naszych preferencji.

LG 27QN880 - ekonomiczna ergonomia

Ergonomia jest ważna, ale równie priorytetowa jest specyfikacja sprzętowa. Monitor wyposażony jest w 27-calową matrycę IPS, która wyświetla obraz w rozdzielczości QHD (2560 x 1440 pikseli) i cechuje się odświeżaniem na poziomie 75 Hz oraz czasem reakcji wynoszącym 5 ms. Dużym atutem tego modelu jest pokrycie przestrzeni barw na poziomie sRGB wynoszące 99%. Dodatkowo technologia HDR 10 przy maksymalnej jasności 350 nitów pozwala na spotęgowanie wrażeń wizualnych, a to ważne, szczególnie w przypadku odtwarzania multimediów. Warto wspomnieć również o tym, że z racji dowolnej możliwości zmiany położenia wyświetlacza, producent oferuje funkcję pivot, która znacznie ułatwia lekturę długich stron. Gracze docenią obsługę technologii AMD FreeSync, która niweluje problem związany z synchronizacją pracy monitora i karty graficznej.

Model ten wypada świetnie pod kątem ilości złącz, jakie oferuje użytkownikowi. Przede wszystkim na tylnej części LG 27QN880-B znajdziemy port USB-C, którym prześlemy dane. Umożliwia on również ładowanie z mocą do 60 W. Oprócz tego znajdziemy dwa złącza HDMI, dwa USB 3.0, oraz DisplayPort. Jeśli będziemy chcieli odtworzyć plik audio, możemy wykorzystać do tego wyjście słuchawkowe lub dwa głośniki o mocy 5W, które działają w trybie stereo.

Jego atutem są również wąskie ramki, które sprawiają, że panel jest naprawdę ładny. Monitor posiada ergonomiczną podstawkę, a wysoka rozdzielczość zapewnia dużą przestrzeń roboczą. To nie tylko ułatwia nam pracę, ale możemy dzięki temu omawiać nasz projekt z naszymi współpracownikami bez konieczności wykorzystywania do tej czynności projektora. Oczywiście “stojak” Ergo to nie tylko bardzo duży zakres ruchu. Jak już wcześniej wspominaliśmy umożliwia on na utrzymanie porządku na biurku, gdyż możemy do jego instalacji wykorzystać na przykład przepust na przewody.

Z racji tego, że monitor możemy dowolnie ustawiać, według naszych preferencji matryca musi cechować się odpowiednimi kątami widzenia. Także i w tym przypadku LG 27QN880-B nas nie zawiedzie, bowiem oferuje kąty na poziomie 178 stopni - zarówno w poziomie, jak i pionie. Pomimo tego, że podstawka LG Ergo daje nam naprawdę duże możliwości, nie oznacza to, że jej instalacja jest trudna. Wręcz przeciwnie! Nawet laik będzie potrafił bardzo szybko “zainstalować” ją na przykład do krawędzi biurka bądź wnęki na przewody. Kiedy już podstawka stabilnie trzyma się blatu, bez użycia narzędzi możemy podpiąć monitor gdyż opierać się on będzie o zatrzaski. Kolejnym krokiem jest ukrycie w podstawce przewodów, co zwiększy estetykę naszego stanowiska pracy. Znacznie pomoże w tym oczywiście USB-C One Cable, który zapewnia szybką transmisję oraz zasilanie do laptopa. To wszystko z wykorzystaniem jednego przewodu. Oczywiście możemy użyć zasilacza zewnętrznego jeśli w komputerze lub laptopie nie posiadamy tego portu do przesyłu danych. Również ewentualne odłączanie ekranu od podstawy jest bardzo łatwe, gdyż na tylnej części panelu znajduje się specjalny przycisk pozwalający nam na odblokowanie zatrzasków. Urządzenie z podstawą waży 8,6 kg i mierzy 613 x 404 x 604 mm (szer x gł x wys). O solidności uchwytu mówi jego waga, która wynosi niecałe cztery kilogramy.

LG 32UN880-B - dla wymagających

Bardziej wymagający użytkownicy powinni zainteresować się modelem wyposażonym w 31,5-calową matrycę wyświetlającą obraz w rozdzielczości UHD 4K (3840 x 2160 pikseli). Jest to panel IPS obsługujący technologię DCI-P3 oraz HDR10 co w połączeniu z jasnością na poziomie 350 cd/m2 daje niezwykłe doznania wizualne, a także wysoki komfort pracy. Częstotliwość odświeżania wynosi 60 Hz, czas reakcji 5 ms, z kolei współczynnik proporcji 16:9. Model ten wspiera technologię FreeSync, która zapewnia idealną synchronizację monitora jak i karty graficznej. Kąty widzenia zarówno w pionie, jak i w poziomie wynoszą 178 stopni. To pozwala na bardzo komfortowe korzystanie z ekranu. Jest to bardzo ważne, szczególnie w przypadku monitorów z ramieniem oferującym tak duże możliwości. Duże, czyli jakie? Oczywiście, tak jak model z mniejszą matrycą, tak też LG 32UN880-B wyposażony jest w podstawkę Ergo, która umożliwia szeroki zakres przedłużania, skracania, obrotu czy zmiany wysokości oraz przechyłu ekranu. To wszystko w celu uzyskania idealnej pozycji dostosowanej do naszego poziomu wzroku. Wystarczy sprawdzić specyfikację możliwości ramienia LG Ergo. Przedłużenie w zakresie od 0 do 180 mm, obrót na boku do 280 stopni, zmiana wysokości od 0 do 130 mm, czy przechył na poziomie 250 stopni. To zdecydowanie wartości, których nie da żadna, zwykła podstawka do monitora. Warto jeszcze wspomnieć o możliwości obrotu o 90 stopni, co pozwala na aktywowanie funkcji pivot ułatwiającej lekturę stron. Krótko mówiąc - podstawka Ergo zapewnia idealne dopasowanie matrycy do naszych potrzeb.

Rzecz jasna plusem jest również rozwiązanie USB-C One Cable, które pozwala na wykorzystanie jednego przewodu do zasilania i transmisji danych. Oprócz portu USB-C na tylnym panelu znajdziemy również dwa porty USB 3.0, dwa złącza HDMI, jedno DisplayPort oraz gniazdo audio. Monitor wyposażony jest w dwa głośniki 5 W pracujące w trybie stereo.

Monitor cechuje się następującymi wymiarami: 714 x 407 x 641 mm (z podstawką). Dane dotyczą szerokości x głębokości x wysokości. Model ten waży z podstawką 10,3 kg. Samo ramię waży niecałe 4 kilogramy.

Wygoda użytkowania i estetyka miejsca pracy

Oba monitory wyposażone w podstawkę LG Ergo to przede wszystkim bardzo duże możliwości ustawienia, co znacznie usprawnia pracę. Szybki obrót do współpracownika, zmiana kąta nachylenia, gdy na przykład chcemy odczytać informacje z ekranu na stojąco. To wszystko umożliwia nam cichy bohater obu monitorów. Warto również wspomnieć o kwestiach estetycznych, gdyż i o tym pomyślał producent. Bardzo łatwe maskowanie przewodów sprawia, że żaden z nich nie plącze się nam gdzieś na biurku. Grzech nie wspomnieć o tym, że za pośrednictwem przewodu USB-C możemy nie tylko “doprowadzić” obraz, ale także zasilanie niezbędne do pracy monitora. Instalacja na krawędzi blatu, czy we wnęce na przewody również sprawia, że nawet na małym biurku nagle uzyskujemy bardzo dużo miejsca. Ergonomia i estetyka miejsca pracy za sprawą monitorów z podstawką LG Ergo zwiększa się, co finalnie powinno poprawić nasz nastrój, a także zmobilizować nas do efektywniejszego wykonywania zadań.

Na koniec warto wspomnieć o bardzo interesującej funkcji “My Display Preset”, która pozwala na dostosowanie ustawień monitora do konkretnych aplikacji. Przykładowo, w Photoshopie musimy mieć idealnie odwzorowane kolory, natomiast w pakiecie biurowym, by mocno nie męczyć oczu uruchamiamy tryb chroniący nasze oczy? Monitory LG automatycznie dostosowują się według oprogramowania, którego w danym momencie używamy. Dzięki temu nie tracimy czasu na każdorazową modyfikację, a co za tym idzie - w pełni możemy poświęcić się powierzonym zadaniom.