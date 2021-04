Ergonomiczne urządzenia – sposób na zachowanie zdrowia w biurze i podczas pracy zdalnej, dzięki Logitech

Godziny spędzone przed komputerem mogą na wiele sposobów odbić się na naszym zdrowiu. Na szczęście, specjaliści nie zapomnieli o tym temacie i wciąż opracowywane są nowe rozwiązania chroniące użytkowników. Do jednego z najnowszych trendów zalicza się ergonomia.

Spis treści

Cóż, trzeba przyznać, że nie jest lekko. W ciągu ostatnich lat znacznie zwiększyła się ilość zawodów oraz osób wykonujących obowiązki za pośrednictwem komputera. W związku z czym, już od dawna w centrum zainteresowania producentów wszelkiej maści sprzętu i peryferiów komputerowych znajduje się wdrażanie rozwiązań sprzyjających zdrowiu użytkowników. W tym celu zatrudniani są liczni specjaliści, których głównym zadaniem jest opracowywanie technologii nie tylko podnoszących komfort podczas korzystania ze sprzętu, ale również sprawiających, że praca biurowa czy zdalna nie będzie odbywać się kosztem naszego zdrowia. Szczególnie, iż w dobie pandemii znaczna ilość pracodawców i pracowników zdecydowała się na przejście na model pracy na odległość, a umówmy się, nie każdy może sobie pozwolić na zorganizowanie komfortowej przestrzeni biurowej w warunkach domowych.

Tym istotniejsze jest teraz wprowadzanie zmian, które pomogą nam takie wykonywanie obowiązków zoptymalizować i jednocześnie sprawić, byśmy nie stracili przy tym zdrowia. Jednym z najciekawszych rozwiązań w tym względzie, okazały się urządzenia ergonomiczne.

Zapomniane, a nie mniej istotne

Na użytkowników komputerów czyha wiele niebezpieczeństw, bywa jednak tak, że o niektórych z nich się zapomina lub co gorsza, wcale nie zdajemy sobie z nich sprawy. Oczywiście, wykonując czynności związane ze sprzętem komputerowym przeważnie pozostajemy w pozycji siedzącej i wpatrujemy się w ekran, więc najczęściej poruszanymi w kontekście higieny pracy sprawami są wzrok, kręgosłup, mięśnie ramion i pleców czy kłopoty z krążeniem, związane z brakiem ruchu. Zapominamy jednak, że pozostałe czynności nie wykonują się same. Mam tu na myśli działania za pomocą myszki i klawiatury, bez nich bowiem niewiele można zdziałać w pracy biurowej czy zdalnej. Jakie mają one znaczenie dla naszego stanu zdrowia? Wbrew pozorom, ogromne.

To, w jaki sposób układamy ręce podczas korzystania z klawiatury ma niebagatelne znaczenie dla komfortu naszych przedramion, ramion oraz całej postawy i niech pierwszy rzuci kamieniem, kto po dłuższym posiedzeniu przy komputerze nie musiał rozmasować ramion czy karku odczuwając zarówno napięcie, jak i ból zlokalizowany w tych obszarach. Mało tego, w perspektywie czasu praca taka może doprowadzić do trwałych wad postawy i szeregu dolegliwości im towarzyszących, jak np. chroniczne bóle głowy. Można na szczęście temu zaradzić za pomocą dobrze dobranej klawiatury, ale nie byle jakiej, bo ergonomicznej.

To samo dotyczy również myszek, których modele opracowano w oparciu o zasady ergonomii tak, aby użytkowanie ich było jednocześnie wygodne i zapobiegało dyskomfortowi, a także fizycznym przypadłościom, takim jak choćby zespół cieśni nadgarstka. Jest to neuropatia, której główną przyczyną jest wykonywanie ciągłych i powtarzalnych ruchów nadgarstka, jak ma to miejsce podczas pracy z komputerem. Czym jednak właściwie jest ergonomia?

Ergonomia i sprzęty ergonomiczne

W największym uproszczeniu, ergonomia to dziedzina nauki zajmująca się przystosowaniem środowiska oraz narzędzi pracy do anatomicznych i psychofizycznych warunków człowieka. Jak wspomniano, jest to obszar, na jaki producenci sprzętu coraz częściej zwracają uwagę. Na rynku jednak nadal nie ma zbyt wiele urządzeń stworzonych z uwzględnieniem ergonomii. Jednym z wyjątków jest popularna firma Logitech, która już niejednokrotnie udowadniała, że nie obce są jej nowe technologie i chętnie wdraża je w swoich produktach. Nie inaczej jest też w tym wypadku, a seria ergonomicznych urządzeń producenta jest zdecydowanie warta uwagi.

W skład linii ergonomicznych produktów Logitech wchodzi obecnie klawiatura oraz trzy modele myszek, zacznijmy więc od przysłowiowego rodzynka. Pod względem ergonomii ciężko wyobrazić sobie bardziej kompletne urządzenie. Choć na pierwszy rzut oka jego kształt wydaje się dość zaskakujący, a samo korzystanie i układ klawiatury różni się od innych sprzętów tego typu, to właśnie w tym tkwi siła dzielonej klawiatury Ergo K860.

Klawiatura dla komfortu i zdrowia

Zacznijmy od całości, czyli niezwykłego kształtu urządzenia, które jest na swój sposób wybrzuszone w centrum klawiatury alfabetycznej. Z początku robi to dziwne wrażenie, jednak fizycznie bardzo szybko odczujemy komfort takiego projektu. Będące nieco w górze, w stosunku do podłoża, dłonie zachowują się niezwykle naturalnie, niwelując napięcie ramion na całej ich długości. Odczuwalne jest to szczególnie przy dłuższym użytkowaniu, gdy po kilku godzinach pracy ramiona i barki będą nadal rozluźnione.

Następnym ciekawym rozwiązaniem jest układ klawiszy urządzenia, na których są litery. Rozstępują się one na środku, poczynając od górnej krawędzi, aż na podwójnej spacji kończąc. Dzięki temu nie tylko dłonie, ale i ręce podczas użytkowania spoczywają na niej pod naturalnym dla ciała kątem. Natomiast przedzielony na środku klawisz spacji powoduje, że bardzo łatwo się z niego korzysta, bez względu na predysponowaną do tej czynności dłoń, czy przyzwyczajenia.

Wzdłuż klawiatury znajduje się dostosowana kształtem do całości podkładka, a spoczywające na niej wygodnie nadgarstki nie są niekomfortowo zgięte, ale naturalnie wyprostowane. Tym sposobem, wyginanie nadgarstków zostało zredukowane co najmniej o 25% i uzyskały one o 54% lepsze podparcie, dzięki czemu nie są nadmiernie obciążone podczas pracy i nie męczą się nawet po dłuższym czasie. Co więcej, podczas pisania przez większość czasu nadgarstki i ich okolice spoczywają w jednym miejscu. Sprawia to, że zarówno mięśnie, ścięgna, jak i stawy nie są w żaden sposób obciążone. Efekt potęguje możliwość dostosowania także kąta nachylenia klawiatury, dzięki zainstalowanym pod jej spodem, wysuwanym podpórkom o dwóch stopniach wysokości, w zależności od naszych preferencji oraz pozycji podczas pracy.

Podkładka została skonstruowana z trzech warstw, w tym dwóch gąbek zapewniających amortyzację i rozkładających równomiernie nacisk. Ostatnia warstwa, okalająca całość, jest z przyjemnego i gładkiego, ale na szczęście nie śliskiego materiału. Jej faktura, materiał i wzór sprawiają natomiast, że podkładka jest odporna na zabrudzenia i przyjemna w dotyku.

Myszki Logitech – specyficzny wygląd i niebagatelne korzyści

Przed przejściem do kwestii samego użytkowania, w przypadku myszek Logitech warto zatrzymać się na chwilę przy designie. W linii ergonomicznych sprzętów producenta znajdziemy obecnie trzy modele myszek. Dwa z nich – MX Ergo oraz ERGO M575 to myszki z manipulatorem kulkowym. Oznacza to, że z ich lewej strony znajduje się okrągły kontroler, którym sterujemy za pomocą kciuka. Tym sposobem znacznie ograniczono zakres ruchu potrzebnego do wykonywania poszczególnych czynności i nasza ręka nadmiernie się nie męczy. To oczywiście nie jedyna zaleta tych myszek, jednak my skupimy się na trzecim modelu, który przynajmniej wizualnie, zdecydowanie robi największe wrażenie.

Trzeba przyznać, że przy pierwszej styczności wygląd MX Vertical wydaje się dość niecodzienny, a urządzenie nie bardzo przypomina innych przedstawicieli swojego rodzaju. Przede wszystkim, nie kładziemy dłoni na myszce, jak ma to miejsce w znanych nam sprzętach, ale raczej chwytamy ją. Po pierwszym zaskoczeniu okazuje się jednak, że jest to znacznie bardziej naturalne dla dłoni i dość łatwo się do takowej zmiany przyzwyczaić. Aby się o tym przekonać, wystarczy zrobić małe doświadczenie: podnieść ręce do wysokości klatki piersiowej, a następnie luźno opuścić nadgarstki i dłonie. Kształt, w jaki w tym momencie się one ułożą, dokładnie odpowiada projektowi myszki. To najlepiej świadczy o tym, jak bardzo pod względem ergonomii myszka ta jest dostosowana do naszych naturalnych warunków fizycznych. Dzięki temu, korzystanie z niej jest znacznie mniej obciążające i dotyczy to całego przedramienia.

Przy tym wszystkim, użytkowanie myszki nie tylko nie traci na jakości, ale wręcz zyskuje, ponieważ nasze działania są znacznie bardziej precyzyjne i intuicyjne. Co więcej, potrzebujemy do jej obsługi czterokrotnie mniej ruchu, co zawdzięczamy zarówno ergonomicznemu projektowi, jak i zaawansowanemu, optycznemu śledzeniu ruchów przy dedykowanej prędkości kursora. Choć trudno to sobie wyobrazić, wystarczy niewielki ruch dłoni trzymającej myszkę, aby móc przesunąć kursor z jednego końca ekranu na drugi.

Sprzęt tego typu nie tylko niweluje zmęczenie podczas korzystania z niego, ale znacznie redukuje ryzyko wystąpienia wielu dolegliwości, takich jak wspomniany już zespół cieśni nadgarstka. Dzieje się tak dlatego, iż specyfika MX Vertical zmniejsza napięcie mięśni o 10% w porównaniu do tradycyjnych myszy oraz zauważalnie ogranicza nacisk na sam nadgarstek, podczas gdy dłoń luźno i wygodnie opiera się na urządzeniu.

Warto też zaznaczyć, że urządzenie pasuje do wielu typów oraz rozmiarów dłoni, a jego powierzchnia jest przyjemna w dotyku i gwarantuje pewny uchwyt, bez ślizgania się, czy nadmiernego pocenia dłoni. Nie łatwo ulega także zabrudzeniom, co jest dodatkowym atutem przy codziennym użytku.

Wisienka na torcie – oprogramowanie i personalizacja

Na wyróżnienie zasługuje także oprogramowanie Logitech Options, za pomocą którego z łatwością spersonalizujemy poszczególne parametry i przyciski urządzeń producenta, optymalizując je pod względem użytkowania. Możemy przykładowo dostosować responsywność myszki tak, aby dodatkowo zmniejszyć obszar i zasięg wykonywanych przez nas ruchów. Jest to jednak jedno z wielu udogodnień, jakim zdecydowanie należy poświęcić uwagę na początku korzystania ze sprzętu Logitech.

Podsumowując, podczas spędzania wielu godzin przed komputerem i wykonywania czynności służbowych nie powinniśmy zapominać o naszym zdrowiu. Warto więc poświęcić trochę czasu, aby wybrać odpowiednie sprzęty, które nie tylko zwiększą nasz komfort, ale także zapobiegną negatywnym skutkom zdrowotnym takiego trybu życia w przyszłości. Wszak, lepiej zapobiegać, niż leczyć.