Escobar 1 i Escobar 2 to ściema - ostrzega Youtuber

Pamiętacie zapowiedzi składanych smartfonów marki Escobar? Nie są oszustwem - istnieją naprawdę, ale... to inny telefon!

Escobar Fold 2 i Escobar Fold to dwa modele, które wyprodukowało ponoć Escobar Inc. - firma należąca do brata (nie)sławnego barona narkotykowego. Modele tu kusiły niską ceną - 399 USD za Escobar Fold 2. Jedną z osób, które go zamówiły, był Youtuber o pseudonimie MKBHD. Zamówił pierwszy Fold, ale ze względu na to,że wszystkie egzemplarze tego smartfona zostały wyprzedane, zaproponowano mu Fold 2 - na co przystał. Po otrzymaniu go, bardzo szybko odkrył, że Escobar Fold 2 to... Galaxy Fold pokryte złotą naklejką! Możecie to zobaczyć na tym nagraniu wideo - pokaz zaczyna się od szóstej minuty.

Można zastanowić się, jak to jest? Galaxy Fold kosztuje prawie 2000 dolarów, a Escobar sprzedaje go (ze złota naklejką) za 399 dolarów. Gdzie tkwi haczyk? Otóż polega on na tym, że owszem, w niektórych przypadkach Escobar dokłada do interesu, ale... przyjmuje pieniądze i nie wysyła zamówień zwykłym użytkownikom, a jedynie Youtuberom i gwiazdom mediów społecznościowych, traktując to jako darmową reklamę, która przyciągnie kolejnych naiwnych. Jeden z nabranych opublikował całą chronologię tego procederu - w grudniu zamówił pierwszy Fold. Po kilku tygodniach oczekiwania (i braku odpowiedzi na jego maile) pojawiła się informacja, że model ten jest wyprzedany, a on otrzyma zamiast tego Fold 2. Pod koniec lutego użytkownik otrzymał przesyłkę od Escobar Inc., ale zamiast telefonu otrzymał... tanią książkę w plastikowym opakowaniu.

Dlatego jeśli chcesz nabyć prawdziwego składaka, polecamy sprawdzony - i realnie istniejący - Galaxy Z Flip.