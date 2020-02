Escobar Inc. zapowiada Escobar Fold 2

Wkrótce na rynek ma trafić drugi już składany smartfon od brata Pabla Escobara. Zobacz jego unboxing i działanie!

Trzeciego grudnia pisałem, że brat Pabla Escobara wprowadza na rynek składany telefon - Escobar Fold 1. Jednak producentowi nie spodobał się ten model, dlatego postanowił wypuścić drugi - nazwa robocza to Escobar Fold 2. Tym razem inspiracja pochodzi od Galaxy Fold - ale o ile składak Samsunga kosztuje prawie 2 tys. dolarów, o tyle alternatywa od Escobar Inc. to wydatek ok. 400 USD, czyli różnica w cenie kolosalna. Dokładnie 399 dolarów ma kosztować model podstawowy z 8GB RAM i 128GB pamięci, zaś mocniejsza edycja 12GB RAM + 512 GB pamięci to wydatek 549 dolarów. Wciąż i tak 1/4 tego, co musi zapłacić nabywca Galaxy Fold. Możliwości urządzenia pokazuje poniższy filmik:

Escobar Fold ma pięć obiektywów - trzy z tyłu (główny 12MPix + teleobiektyw 12Mpix + ultraszerokokątny 16 Mpix), dwa z przodu (10 Mpix + 8 Mpix). Pod obudową znajdziemy procesor Snapdragon 855 i baterię 4380 mAh. Rzecz najistotniejsza, czyli wielkość wyświetlacza po rozłożeniu, to 7,3". Ma on wspierać HDR10+. Po założeniu wyświetlacz ma 4,6". Całość działa pod kontrolą systemu Android 10. Jak zapowiada Escobar, pierwsza seria urządzeń to 200 tys. sztuk. Smartfon będzie dostępny w marcu, ale już można zamawiać go na stronie producenta. Jak myślicie - będzie hit?