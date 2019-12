Esport został w Polsce oficjalnie uznany za sport

Odwieczna dyskusja na temat tego, czy esport jest sportem została oficjalnie zakończona. Polski Związek Sportów Elektronicznych stał się częścią Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich.

W Internecie powstały niezliczone ilości memów i filmów na YouTubie na temat tego, czy esport jest faktycznie sportem. Idę też o zakłada, że na pewno przynajmniej jedna płomienna dyskusja na ten temat skończyła się rękoczynami. I w końcu wszystkie spory można oficjalnie uznać za zakończone. 16 grudnia podczas kongresu Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich ogłoszono, że do Komitetu dołącza Polski Związek Sportów Elektronicznych. A to oznacza, że praktycznie esport jest uznany za dyscyplinę sportową.

To pierwsza instytucja esportowa, która dołączyła do Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich. Od tego zawodowi gracze Counter Strike'a, League of Legends czy FIFY mogą śmiało tytułować się mianem sportowców.

Dla esportu to przede wszystkim szansa na jeszcze większą promocję. PKSN współpracuje z Ministerstwem Sportu, Polskim Komitetem Olimpijskim, Polskim Komitetem Paraolimpijskim oraz International World Games. To ogromna szansa dla esportu na zaistnienie w mediach głównego nurtu, jak i dalsze rozwijanie dyscypliny. To pierwszy krok do tego, aby w perspektywie kilku lat zaczęły pojawiać się specjalne szkolenia, a w przyszłości kto wie, może nawet pierwsze klasy o profilach esportowych.