Eternals - gdzie obejrzeć online nowy film Marvela?

Piątego listopada premierę ma film "Eternals" wyprodukowany przez Marvel Studios w reżyserii Chloé Zhao. Gdzie można go zobaczyć poza kinem?

"Eternals" to amerykański film akcji wyreżyserowany przez Chloé Zhao. Scenariusz został napisany przez Patricka Burleigh na podstawie serii komiksów wydawnictwa Marvel Comics. Fabuła opowiada o nieśmiertelnej rasie stworzonej przez Calestiali. Ich zdaniem jest ochrona ludzi przez wrogich im Deviantów. Co ważne, "Eternals" oficjalnie wchodzi w skład IV Fazy Marvel Cinematic Universe. W rolach głównych pojawiają się między innymi: Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanijani, Lia McHough, Brian Tyree Henry.

fot. Disney

Film "Eternals " nie jest aktualnie dostępny w Polsce na żadnym serwisie VOD (Netflix, HBO GO, Viaplay, Amazon). Wyjątek stanowi Disney Plus, na którym nowy tytuł Marvela pojawi się prawdopodobnie po 19 grudnia 2021, równo 45 dni po premierze kinowej. Jednak by móc oglądać, należy użyć sieci VPN. Alternatywą jest po prostu pójście do kina, gdyż "Eternals" można obejrzeć w licznych sieciach takich jak: Cinema City, Multikino oraz Helios.

