Ethereum: Google odlicza czas do wydarzenia The Merge. O co chodzi?

Kryptowalutę wartą ponad 8 tys. złotych czeka mała rewolucja.

The Merge to aktualizacja blockchaina, po której sieć Ethereum przejdzie do mechanizmu konsensusu opartego na dowodach stawki (proof-of-stake). Zainteresowanie na świecie jest na tyle duże, że Google wprowadziło w wynikach wyszukiwania licznik, pokazujący czas pozostały do tego momentu. Pojawia się po wpisaniu the merge lub ethereum merge. W chwili obecnej pozostało do tego ponad pięć dni - migracja rozpocznie się 17 września i powinna potrwać dwa dni. Zwraca uwagę zabawna animacja dwóch pand, które biegają wokół siebie - im mniej czasu do wydarzenia, tym są bliżej. Podobno na końcu połączą się w jedną.

Fot.: Sam Padilla/Twitter

Co oznacza zmiana mechanizmu? Dzięki nowemu Ethereum stanie się bardziej podobne do obligacji i ma przynosić nawet 15% zysków rocznie. W ten sposób blockchain chce przyciągnąć do siebie poważnych, dużych inwestorów, zwłaszcza instytucjonalnych. To kiepska wiadomość dla górników indywidualnych oraz zorganizowanych, ponieważ procesory kart graficznych przestaną się liczyć. Tak więc w drugiej połowie września i w październiku możemy spodziewać się wysypu używanych kart na rynku.

Zobacz również:

Źródło: Neowin