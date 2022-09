Ethereum już po The Merge, cena poszła w dół, ale za to kolosalnie zmniejszyło się zużycie prądu

Ethereum przechodzi na proof-of-stake i od razu czuć zmiany.

Jak pisałem 12 września, Ethereum ma zacząć przejście z proof-of-work na mechanizm proof-of-stake (konsensus oparty na dowodach stawki). Jako że zapowiedź była w sieci od dłuższego czasu, a nawet samo Google wprowadziło licznik odmierzający czas do The Merge, nikt zainteresowany nie był zaskoczony. Jednak gdy wprowadzono dziś zmiany, wartość kryptowaluty mocno spadła. Cztery dni temu była warta 8 tysięcy złotych, dzisiaj jest to 6955,70 zł, a więc ponad 1000 złotych mniej!

Dlaczego? Głównym powodem może być czynnik ludzki, czyli... trema inwestorów. Obawiając się, że Ethereum jeszcze mocniej straci na wartości, sporo z nich sprzedało swoje udziały. To takie samonapędzające się koło - ta właśnie sprzedaż sprawiła, że spadła ogólna cena kryptowaluty. Mogło być gorzej. Z pozytywnych wiadomości można podać informację od Ethereum Organization. Dotyczy ona spadku mocy potrzebnej do wydobycia - zapotrzebowanie na nią zmniejszyło się o 99,95%, co jest dobrą wiadomością zarówno dla "górników", jak i ekologów.

Tak więc The Merge już przyniosło pewien pozytywny rezultat. A co do wartości Ethereum - z pewnością jeszcze się zmieni, a jak szacują eksperci, powinna wrócić do poprzedniego stanu.

Źródło: Neowin