Ethereum kosztuje już ponad 4 tys. USD, a na tym nie koniec

Kryptowaluta codziennie zyskuje na wartości, a choć daleko jej jeszcze do Bitcoina, analitycy przewidują dalszy wzrost jej wartości.

Ethereum jest w chwili obecnej drugą kryptowalutą świata, zaraz po Bitcoinie. W ciągu ostatnich 30 dni jej wartość wzrosła o 85%, a w chwili pisania tego tekstu wynosi ona 4 121 USD, czyli 15 432 zł. Jutro z pewnością będzie jeszcze większa - według prognoz ma dotrzeć do wartości 9 tys. USD w ciągu kilku kolejnych miesięcy. Przyczynią się do tego m.in. zmiany w blockchainie - obecnie jest to architektura Ethereum 2.0. Do końca przyszłego roku zmienią się w niej najważniejsze mechanizmy, w tym dystrybucji bloków i ich walidacji. Ma to wpłynąć pozytywnie na efektywność całej sieci Ethereum, zwiększając ilość transakcji do 10 000 na sekundę - obecnie jest to 30 na sekundę.

Oznacza to, że popularność kryptowaluty nie ulegnie zmianie, co z kolei przełoży się na rynku ogólnym na dalsze braki kart graficznych - chyba, że ich producenci zaczną wypuszczać dedykowane kopaniu układy, jak Nvidia ze swoją serią CMP HX. Co ciekawe, na początku 2020 roku wartość Ethereum (ETH) była najniższa w historii, a nagły wzrost wartości zaczął się rok później, na początku 2021 roku.

Wartość Ethereum 10 maja 2021. Źródło: e-kursy-walut.pl

Źródło i grafika: WCCF Tech