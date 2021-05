Ethereum osiąga rekordową wartość

"Górnicy", którzy masowo wykupywali karty RTX 30, mają powody do radości. Tak dobrze z Ethereum jeszcze nie było - i nic nie wskazuje na to, aby było gorzej.

Wczoraj jedno Ethereum było warte 3 204 USD, dzisiaj jest to już 3 359 USD, czyli 12 724 zł. W chwili obecnej ma wartość szesnaście razy większą, niż pół roku temu. Kto wówczas nabył choćby jedną jednostkę, dzisiaj może sprzedać ją z pokaźnym zyskiem. Nie jest to jednak dobra wiadomość dla graczy - wysoka wartość kryptowaluty sprawi, że coraz więcej osób będzie zainteresowanych jej kopaniem, a co za tym idzie - karty graficzne będą nadal masowo wykupywane, choć już jest z nimi spory problem.

W chwili obecnej Ethereum stanowi 10,5% całego rynku kryptowalut, a nie zapominajmy, że rozrasta się Chia. Najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby Nvidia i AMD wypuściły dedykowane górnikom karty graficzne. Nvidia już to robi, jednak za wcześnie jeszcze, aby stwierdzić, jaka jest ich popularność na świecie. Gdyby były one użyteczne dla "górników" - sytuacja na rynku uległaby znacznej poprawie.

