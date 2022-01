Ethereum straciło 37% wartości. Co się dzieje?

Początek 2022 roku to dla posiadaczy kryptowaluty okres niepewności.

Ethereum to obecnie jedna z głównych kryptowalut, którymi zainteresowanie okazują użytkownicy z całego świata. Jak dotąd do jej kopania wykorzystuje się procesory kart graficznych, jednak wkrótce ma przejść na model proof-of-stake. Wówczas karty przestaną być potrzebne i rynek powinien odczuć to w pozytywny sposób. Ale póki co kurs Ethereum nie napawa optymizmem. 4 stycznia za jedno Ethereum płacono wysokie 3879 USD, ale 10 stycznia jego wartość spadła do 2939 USD, zaś dzisiaj nieco wzrosła - do 3,044.13 USD.

W porównaniu z najwyższą wartością, ogólna spadła o 37%. A ta została odnotowana w listopadzie 2021 roku i wynosiła 4865,57 USD. Oczywiście takie skoki to na rynku kryptowalut nic nowego - Bitcoin potrafił tracić więcej, na przykład spaść z 47 359 USD na 41 515 USD. A skąd te spadki? Trudno podać konkretne przyczyny, ale jednym z czynników mogą być niepokoje społeczne w Kazachstanie. Do tego kraju przeniosła się spora liczba chińskich górników. Być może wyprzedają oni kryptowalutę - w Chinach jej posiadanie jest zakazane - i wracają do siebie?

Zobacz również:

Źródło: TechSpot