"Euforia" powraca! Sprawdź nowości platformy HBO GO!

Już od dziś możemy oglądać pierwszy odcinek drugiego sezonu serialu "Euforia", w którym główną rolę gra Zendaya!

Spis treści

Największe nowości platforma HBO GO przygotowała na dzisiaj, czyli poniedziałek. Już od teraz możemy oglądać bowiem długo wyczekiwany pierwszy odcinek drugiego sezonu "Euforii" z Zendayą w roli głównej! Także dziś z drugim sezonem powracają "Prawi Gemstonowie". Pełna lista premier poniżej!

"Euforia"

W drugim sezonie 17-letnia Rue musi odnaleźć nadzieję, balansując jednocześnie między presją wywoływaną przez miłość, stratę i uzależnienie.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Twórcy : Sam Levinson

: Sam Levinson Gatunek : dramat

: dramat Obsada : Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Algee Smith, Aleexa Demie, Barbie Ferreira, Maude Apatow, Angus Cloud

: Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Algee Smith, Aleexa Demie, Barbie Ferreira, Maude Apatow, Angus Cloud Data premiery: 10 stycznia

"Piękny umysł"

Rok 1947, prestiżowy Uniwersytet Princeton. John Nash to matematyczny geniusz, który tworzy teorię gier. Myśl ta rewolucjonizuje ekonomię i doprowadza do podważenia doktryny Adama Smitha. Przed młodym naukowcem świat staje otworem. Otrzymuje on dobrze płatną rządową posadę i poznaje Alicię. Z czasem jednak lekarze diagnozują u niego zaawansowaną schizofrenię. John i jego żona muszą stawić czoła tej trudnej chorobie.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria : Ron Howard

: Ron Howard Scenariusz : Akiva Goldsman

: Akiva Goldsman Gatunek : biograficzny, dramat

: biograficzny, dramat Obsada : Russell Crowe, Jennifer Connelly, Ed Harris, Paul Bettany, Christopher Plummer, Adam Goldberg, Josh Lucas, Judd Hirsch

: Russell Crowe, Jennifer Connelly, Ed Harris, Paul Bettany, Christopher Plummer, Adam Goldberg, Josh Lucas, Judd Hirsch Data premiery: 13 stycznia

Wszystkie nowości HBO GO w tym tygodniu:

poniedziałek (10 stycznia)

Pazury [odc. 6, sezon 4]

Euforia [odc. 1, sezon 2]

Prawi Gemstonowie [odc. 1-2, sezon 2]

czwartek (13 stycznia)

Piękny umysł

I tak po prostu... [odc. 7, sezon 1]

piątek (14 stycznia)

Na planie [odc. 2, sezon 19]

Superman i Lois odc. 1, sezon 2]

Skandal w brytyjskim stylu [odc. 2, sezon 2]

sobota (15 stycznia)

Batwoman [odc. 8, sezon 3]]

Igła w stogu czasu

Królowie Dogtown

Josep

niedziela (16 stycznia)

Młody Sheldon [odc. 11, sezon 5]

Judasz i Czarny Mesjasz

