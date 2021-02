Euro Media Group i Sony współpracują przy transmisjach imprez sportowych

Firmy Sony oraz Euro media Grup współpracują w dziedzinie transmisji imprez sportowych w jakości HDR na żywo.

Już od dawna, stacje telewizyjne prowadziły próby emisji ze standardem HDR, w celu zapewnienia odbiorcom jak najlepszych i najbardziej realistycznych doznań wizualnych. Okazało się to szczególnie istotne zwłaszcza teraz, gdy w dobie pandemii transmisje telewizyjne są często jedyną możliwością obserwowania interesujących nas zmagań sportowych i oczywiste jest, iż pragniemy odbierać je tak realnie, jak tylko się da.

Efekt taki natomiast można otrzymać dzięki zastosowaniu rozwiązań HDR, jednak w przeciwieństwie do migracji z HD na 4k, przejście z SDR na HDR jest procesem wyjątkowo złożonym. Wynika to z konieczności efektywnej konwersji nie tylko „klatkażu”, lecz także zakresu barw, kwantyzacji, rozdzielczości i zakresu dynamiki — a wszystko to w fazach od rejestracji obrazu po transmisję.

Współpraca Euro Media Group i Sony

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom milionów widzów, światowy gigant technologiczny – Sony nawiązał współpracę z europejskim dostawcą infrastruktury i usług dla telewizji - Euro Media Group (EMG). Wspólnie, firmy opracowały kompleksowy, zapewniający wysoką jakość system organizacji pracy z obrazem HDR na żywo, stworzony głównie pod kątem wydarzeń sportowych. W tym celu, jako punkt wyjścia wykorzystano Sony SR Live, w którego skład wchodzą kamery HDC-3500, procesor HDR HDRC-4000 i monitory referencyjne BVM-HX310 firmy Sony, a jego podstawę stanowią obecne metody pracy z obrazem SDR.

Jednym z ważnych elementów współpracy było m.in. szkolenie i podnoszenie kwalifikacji pracowników technicznych Euro Media Group w 2020r, przeprowadzone dzięki zdalnym modułom szkoleniowym przekazywanym z ośrodka Sony w Pinewood Studios do biura EMG w Paryżu.

Z kolei jej uwieńczeniem, jest choćby rozpoczęcie przez Canal+ transmisji meczów piłkarskich w jakości UHD HDR. To właśnie za sprawą opracowanych przez EMG i Sony rozwiązań, Canal+ może teraz wykorzystać standard HDR podczas każdego wydarzenia sportowego. Efektywność tych rozwiązań doceniła także UEFA, która w 2020 roku zamówiła od Euro Media Group obsługę telewizyjną Superpucharu UEFA w Budapeszcie. Była ona prowadzona z użyciem wozu transmisyjnego UHD/HDR nowej generacji Nova 103. Nova 103 wejdzie także w skład dużej floty wozów transmisyjnych UHD/HDR, z których EMG będzie korzystać podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2021r.

Dzięki współpracy z Sony i Canal+ nad systemami organizacji pracy z obrazem HDR mogliśmy zacząć myśleć strategicznie, a nie koncentrować się na jednym tylko ogniwie w łańcuchu dostaw. System organizacji pracy HDR już działa i jest dostępny dla każdego, a dzięki szkoleniom firmy Sony może być obsługiwany samodzielnie przez naszych techników. - Gaël Tanguy, dyrektor techniczny EMG France.

Również dyrektor działu Media Solutions w Sony Professional Solutions Europe - Hiroshi Kajita, chwali sobie nawiązaną współpracę.

Współpracując z Canal+ i EMG, znaleźliśmy unikatowe rozwiązanie oraz wdrożyliśmy pełny system organizacji pracy z obrazami HDR, który już przynosi świetne rezultat. - Hiroshi Kajita

Stwierdził on także, że celem Sony jest to, aby obrazy wyświetlane na ekranach odzwierciedlały to, co widzimy na własne oczy, a ścisła współpraca z partnerami pomaga firmie opracowywać rozwiązania dostosowane do nowych potrzeb.